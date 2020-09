Conoce tu Horóscopo para este jueves 27 de agosto de 2020

Continúa nuestra última semana del mes y seguro querrás conocer lo que te depara el destino, ciertamente este no es fácil adivinarlo, aquí te damos un poco apoyo. En El Heraldo de México tenemos los horóscopos de este jueves para que inicies con el pie derecho.

Aries (21 marzo-20 abril)

En el trabajo te dirán un comentario muy positivo, pero estarás muy pendiente de otra cosa como para darte cuenta, trata de dar de vez en cuando un vistazo al pasado y trata de aprender de tus errores que hemos cometido para no volver a caer en lo mismo, es momento de que comiences a tomar las riendas de tu destino.

Es importante que cuides mucho tus ahorros, no es momento de hacer gastos fuertes, ni tampoco comprometerte a pagar una deuda o tomar algún crédito, es mejor que esperes un poco, al menos hasta que mejore un poco la situación económica.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Es probable que recibas la invitación de un amigo a una cena o reunión en su casa, pero si no quieres asistir, estas en todo tu derecho. En cuanto a los asuntos del corazón debes permitirte disfrutar de tus amistades y familia, si te encierras solo en la persona amada, no tendrás la oportunidad de descubrir nuevos aspectos de tu persona.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

No es un buen momento para firmar acuerdos, ni para decidir nada en materias legales, procura observar bien el trato que estás realizando. Es momento de separarse un poco del grupo y buscar el camino solitario, esto toma mucho sentido si estás viviendo aún con tus padres, debes buscar las opciones para tomar decisiones importantes y lograr tu independencia, es momento de separarte un poco del grupo y buscar tu camino.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Es importante que evalúes bien las finanzas de la familia, podría ser un momento de apretarse el cinturón y no hacer gastos innecesarios, es mejor ahorrar para los tiempos malos. Estás sintiendo los efectos de no haber invertido bien en tu salud, le diste prioridades a otras cosas en tu vida y es probable que comiences a atravesar un momento adverso en este tema, recuerda que sin buena salud, no podemos lograr nada de lo que nos proponemos.

Leo (23 julio-22 agosto)

El trabajo se encuentra en un punto alto, por lo que podrás ver buenas ganancias durante la jornada. Excelente momento para sentirte con mucho orgullo por tus logros y por las cosas que estás consiguiendo en la vida y ser feliz por ello.

Virgo (23 agosto-22 septiembre)

Una persona que conoces bien te pedirá un dinero prestado, si piensas que es buena idea ayudarle, hazlo, pero si ya has tenido una mala experiencia con esta persona, entonces piénsalo dos veces. Si estás recién conociendo a alguien, es muy probable que esta seguridad asuste un poco al otro, quizás es bueno que te calmes y que muestres desinterés a veces.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Una persona muy importante te dirá que tiene sentimientos fuertes hacia ti, si solo le consideras una amistad y nada más, díselo con confianza y con la seguridad que no se perderá el vínculo entre ustedes. Tiempo de tomar decisiones en el amor y en los negocios, ambos se encuentran unido el día de hoy. El amor necesita que tomes una opción, puede que estés deseando a dos personas en este momento, debes optar por la que decida tu corazón.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

La salud está en un punto alto, quizás un problema podrían ser algunas complicaciones estomacales, si quieres demasiado un trabajo, este es el momento para aplicar y ver los buenos resultados que tendrás, es probable que se haya abierto una plaza dentro del puesto que deseas con ansias, no dejes de atreverte.

Debes reflexionar el día de hoy sobre una situación en particular que te ha estado quitando el sueño, puede tratarse de un problema económico que te ha estado dando vueltas, lo que te ha llevado a tener un poco de insomnio, vuelve a la tranquilidad y a buscar soluciones posibles.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Si estás bien en el amor, necesitan tomarse tiempos a solas para estar siempre bien en la relación. Si aún tienes a tu madre contigo, hoy es un día para dedicarle tiempo y para estar a su lado, si ya ha partido, usa este día para recordarle y honrar su memoria, recuerda que siempre es importante recordar a nuestros seres queridos.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Tiene la posibilidad de hacer un cambio importante en tu trabajo el día de hoy, no se tratará de una decisión radical como irte o cambiarte de puesto, sino de poner más orden en tu lugar y en tus prioridades.

Dineros adeudados o deudas que tú debes pagar estarán presentes el día de hoy, no dejes que pase la oportunidad de pagar lo que debes y tampoco de cobrar lo que te deben. Es importante que hoy tengas los ojos bien puestos en las metas que tienes, ya que posibles tratos de negocio podrán cerrarse si le das una oportunidad a ello.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Una vida profesional estancada puede traer más de alguna dificultad para la persona, pero si esto es algo que te está pasando en este momento, tienes que comenzar a ver lo positivo que puedes sacar de esto, muchas de las mejores ideas aparecen en época de desesperación, aprovecha este momento para comenzar a idear formas de salir del momento en el que te encuentras y las ideas comenzarán a fluir de tu mente. Si estás planeando hacer un viaje más adelante, quizás sea bueno que lo pienses dos veces, podrías necesitar ese dinero más adelante.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Un amor del pasado dará señales de vida el día de hoy, si las cosas terminaron bien entres ustedes y ambos se encuentran sin compromisos actuales, entonces quizás sea bueno reunirse para hablar sobre lo que vivieron juntos. La pareja está estable, solo existen complicaciones de carácter familiar para uno de los dos, apoya al ser amado en esto.

