Conoce tu Horóscopo para este jueves 20 de agosto de 2020

Este jueves 20 de agosto del 2020 estará marcado por muchas cambios ¡No le temas al futuro! Al final del día, tú moldeas tu destino, pero para este ombligo de mes, la verdad es que los astros te tienen preparadas cosas muy interesantes. ¿Aceptas el desafío?

¡Entérate de lo que el universo quiere decirte! y de lo que puedes hacer con esta información, ¿ya estás listo? Es hora de encontrarle sentido a tus acciones que estarán regidas por lo que las estrellas y planetas tengan preparado para sus signos.

Te puede interesar Hija de Madonna causa controversia en redes sociales al mostrar vello axilar

Es momento de la verdad para todos los signos zodiacales:

Aries (21 marzo-20 abril)

En el amor te divides entre lo tradicional y lo novedoso, por lo que deberás tener cuidado acerca de tu decisión, en cuanto al ámbito laboral, busca aprender de tus propios errores; mientras que, en la Salud utiliza productos de cosmética e higiene de buena calidad.

.

via GIPHY

Tauro (21 abril-21 mayo)

Este jueves 20 de agosto estará cargado de pasión y erotismo, en cuanto al trabajo tu cerebro se encuentra de manera más ágil esta jornada. La salud evita alimentos que te provocan digestiones pesadas o que podría causar acidez, es importante mantenerte al tanto de tu cuerpo para no tener problemas en el futuro.

.

via GIPHY

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

En el trabajo podrías sentir que los asuntos financieros van por el camino correcto, por su parte en el amor es tarde para cambiar el rumbo, no podrás dar vuelta atrás. En la salud no es tiempo de quejas si sabes bien que no estas tomando cuidados con tu cuerpo y el malestar sigue en aumento.

.

via GIPHY

Cáncer (22 junio-22 julio)

En el trabajo debes poner por encima la sensatez, debes ser más responsable con los que se te pide, en el amor necesitas apartar de un lado a lagunas amistades que lo único que hacen es meter veneno en las conversaciones y al mismo tiempo afectar tu relación. En cuanto a la salud, tu cuerpo necesita proteínas para tener un correcto para funcionar bien.

.

via GIPHY

Leo (23 julio-22 agosto)

En cuestiones del corazón será un jueves con muy poco movimiento, en cambio en la parte laboral los astros prevén un día muy estresante, por lo que deberás tener paciencia y armarte de valor, en la salud puedes tener sueños muy vividos e incluso premonitorios.

.

via GIPHY

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

En el amor es el signo al que sin duda mejor le va, en cuanto al trabajo, los cambios están a la vuelta de la esquina, pues la palabra mudanza estará sobre la mesa, por su parte, en la salud hay bastante neutralidad en tu bienestar, pero que deberás mantener durmiendo bien y alimentándote correctamente.

.

via GIPHY

Libra (23 septiembre-22 octubre)

En la salud es posible que padezcas algunas molestias en la zona lumbar, trata de tomarte unos minutos y caminar un poco para evitar que estos malestares continúen, en el amor recibirás noticias inesperadas, por lo que deberás estar atento a cualquier cambio, en el ámbito laboral no tendrás ningún problema.

.

via GIPHY

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

En el amor existen situaciones en las que debes aceptar lo que no es para ti y parar de sufrir de una buena vez, tampoco se trata de continuar sufriendo por otra persona, en el trabajo debes centrarte en lo real o te desilusionarás fácilmente, por su parte, en la salud será el día perfecto para darte un buen masaje y relajarte.

.

via GIPHY

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Este jueves recibirás una sorpresa en los asuntos del corazón, en cuanto al trabajo será un día intenso; mientras que, en la salud trata de tomar todo en la medida justa y no estresarte demás.

.

via GIPHY

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

En el trabajo el planeta de los negocios y de los movimientos estarán en tu zona, por lo que la llegada de algunos socios estarían cerca de llegar, en el amor, te sentirás agradecido por todo lo que te rodea, en cuanto a la salud, todo parece indicar que tendrán excelentes noticias.

.

via GIPHY

Acuario (22 enero-21 febrero)

En general has tenido buenas rachas a pesar de que tengas la percepción de que te encuentras con personas que no están en el mismo canal que tú, pero no hay que preocuparse, pues la gente no está en tu contra. En el tema del amor, lo que pasó son temas que debías hacer para llegar a conseguir convertirte en una mejor persona.

.

via GIPHY Te puede interesar PINOCHO, la VERDADERA y CRUEL historia de la marioneta de madera

Piscis (22 febrero-20 marzo)

En los temas del corazón este jueves estará lleno de posibilidades que aumentará todo su potencial que permitirá que el amor toque tu puerta en todas las formas posibles, aunque en el trabajo te costará tomar algunas decisiones.

.

via GIPHY

Por: Redacción Digital Heraldo de México

BGM