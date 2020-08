Ahora por “delincuencia y pobreza”, Chumel Torres vuelve a causar controversia en redes

Resulta que me están echando pedo por decir que es mejor ponerse a trabajar que delinquir



Esto ya no es de tener razón o no, es de que “me cae mal Chumel y todo lo que diga está mal”.



La ira es muy fea, mijos. Se hace uno viejito muy pronto (Pregúntenle al viejito).— CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) August 5, 2020