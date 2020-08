¿Causa hipoxia? Conoce todos los mitos y realidades sobre el cubrebocas

Ante el abstencionismo de algunos mexicanos por no usar el cubrebocas, para evitar algún contagio que ocasionó la pandemia de Covid–19, Itzel Ocampo, señaló que el cubrebocas sí sirve y aseguró que instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otras organizaciones, mencionan que el cubrebocas se tiene que usar.

“El cubrebocas es una medida preventiva sumamente importante”, señaló Ocampo.

La directora médica en doc.com, señaló que si 9 de cada 10 personas utilizaran su cubrebocas de manera correcta, los contagios bajarían hasta un 60% y aseguró que hay muchos mitos acerca del uso del cubrebocas.

Mitos más frecuentes

La directora señaló que uno de los mitos más frecuentes del uso del cubrebocas es que no deja pasar suficiente oxígeno y que podrías ahogarte, afirmando que es un mito falso y no hay evidencia que compruebe que cause hipoxia, que es el término que describe que el oxígeno a la sangre está bajo, y la sensación que tienen las personas de no poder respirar, es porque no está acostumbrado a usarlo.

En entrevista para el Noticiero con Jesús Martín Mendoza, señaló que los mitos señaló que la efectividad de un cubrebocas de tela es menor a uno KN95 o N95 que es de uso médico, los de tela son una barrera, siempre y cuando se utilicen de forma correcta, cubriendo nariz, boca y barbilla.

“Usar un cubrebocas de tela te va a funcionar más que no usar uno”, aseguró la directora.

