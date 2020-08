Así fue la pelea a golpes entre “El Matador” y Duilio Davino: VIDEO

El exfutbolista mexicano Luis “Matador” Hernández ha cobrado mucha influencia en las redes sociales recientemente gracias a los videos que comparte en TikTok desde donde suele imitar a diversos personajes.

Tras su repentino éxito en redes el exjugador de la Selección Mexicana habló recientemente con el youtuber “Escorpión Dorado” sobre sus etapas como futbolista y compartió algunas anécdotas entre ellas cuando se enfrentó a golpes con el futbolista Duilio Davino.

Con mucho humor Luis Hernández, quien fuera campeón con el América en 2002, habló de su experiencia en las canchas y todo lo que vivió siendo parte del mundo futbolístico; incluso reveló una ocasión en que se enfrentó a golpes con Duilio Davino durante una concentración del América.

Fuerte entrada de Duilio derivó en pelea

Durante dos años, de 2002 a 2003, Luis Hernández y Duilio Davino coincidieron como jugadores en el América, hasta que “El Matador” dejó al conjunto para ponerse la camiseta de los Diablos Rojos de Veracruz.

Fue en esa etapa cuando el exdelantero nacional llegó a los golpes con su compañero de equipo Duilio Davino; la pelea se dio cuando en uno de los entrenamientos “El Matador” recibió una fuerte entrada por parte del jugador:

“Le toco y me abre Davino. Ahí el digo ‘que onda, compadre nos echamos un un tiro’. Yo pensé que me diría que no, pero me dice ‘órale va’. Empezamos a pegarnos… hasta que me caí y me pegué en la cabeza, ahí quedó”, narró Luis Hernández.

Hernández explicó al Escorpión Dorado que realmente se encontraba molesto por la entrada ya que Manuel Lapuente, entonces director técnico del equipo, no lo había considerado en los juegos de liga y tampoco para los futuros encuentros de la Copa Libertadores.

