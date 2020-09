Llegó el #27deagosto día “revelador” según TikTok y ésto es lo que ha pasado: MEMES

Dice el dicho que no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla y de ese modo este jueves llegó la enigmática fecha del 27 de agosto, la cual ha sido esperada por diversos amantes del terror y el suspenso luego de que una cuneta de Tik Tok difundiera una serie de perturbadores videos que advertían sobre un suceso “revelador” para este día.

La expectativa por esta fecha ha causado miedo y temor en el mundo digital, pero todo comenzó en Tik Tok donde fueron publicados una serie de misteriosos y perturbadores videos en los que se advertía que este 27 de agosto algo sucedería. “Somos ratas de laboratorio. Ya vienen. 27 de agosto”, fue el mensaje que una usuaria de Twitter logró descifrar tras observar con detenimiento los posteos de la misteriosa cuenta que después desapareció.

Video que le salió en fyp a gaby* pic.twitter.com/VndoyzBsCd— scar blood (@scarbloood) August 20, 2020

¿Qué sucederá?

Muchas teorías se han manejado al respecto desde el día de la publicación desde el avistamiento de seres extraterrestres, un terrible accidente relacionado con un avión, catástrofes naturales, la creación de un movimiento para evitar la reelección de Donald Trump, en los Estados Unidos y hasta el apocalipsis, pero todo ha quedado en especulaciones y hasta esta hora no ha sucedido nada este 27 de agosto.

A pesar de que muchos usuarios están ansiosos de que algo de verdad suceda este jueves, la mayoría desea que el día ya termine sin ningún sobresalto y que ningún fenómeno extraño, tragedia o cualquier otro suceso se registre, este 2020 ya nos ha dado muchas emociones para soportar una más.

De momento nada ha sucedido este jueves 27 de agosto de 2020. FOTO: ESPECIAL

La muerte del presidente Trump

Una de las teorías que ha sonado con más fuerza para este 27 de agosto, ha sido la presunta muerte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un fallecimiento que de ocurrir causaría enormes cambios a nivel social, político y económico en todo el planeta.

Dicha hipótesis incluso ha sido respaldada por un episodio de Los Simpson, en el cual se observa un féretro con el cuerpo del actual mandatario; y dado el historial de predicciones con el que cuenta esta serie animada, muchos ya han dado por hecho este impactante suceso, en especial las personas que no comparten la ideología del mandatario.

Los memes nunca perdonan

Finalmente sea que suceda o no algo de verdadera trascendencia este jueves 27 de agosto de 2020, millones de internautas han comenzado a referirse a dicha fecha en redes sociales, logrando colocar el hashtag #27deagosto entre las tendencias mundiales.

De igual forma como ya se ha hecho una costumbre ante cualquier hecho de relevancia, lo usuarios no perdonaron e hicieron referencia de esta fecha por medio de divertidos memes, por ello te presentamos una compilación de los mejores:

No faltaron los suicidas desilusionados del 2020

Cuando es #27deagosto pero yo de nuevo NO ESTOY MUERTA pic.twitter.com/3rAQe4LGvZ— Tichi.DZ (@DzTichi) August 27, 2020

No me vi 500 videos en tik tok diciendo que el #27deagosto iba a ser el mejor día de mi vida para que no pase nada pic.twitter.com/aQ8VSjQRog— rosario (@mssrosegard) August 27, 2020

También se hicieron presentes los que se se han sentido engañados

Ya es #27deagosto y no ha pasado nada

Yo estoy tipo asi: pic.twitter.com/r7uOk1TuDZ— Lydia Elizabeth ▌▌▌ (@ItsLydiayall) August 27, 2020

#27deagosto

El vato de los tik toks viendo que si vinieron los aliens* pic.twitter.com/QQGE42Inyj— Astaroth (@Astarot03215060) August 27, 2020

Aún hay esperanzas para los entusiastas

Hoy #27deagosto, voy a andar todo el día así: pic.twitter.com/GH5gRcXhYB— Clau Lozano ✨ (@YoLozanoo) August 27, 2020

Yo esperando que pase algo interesante el #27DeAgosto pic.twitter.com/jjOikpt8YT— Camilo Leguizamon (@CamiloL39414311) August 27, 2020

Los más aventurados señalan que sí pasará algo el 27 de agosto pero no de este año

Efectivamente Sera el #27deagosto cuando los aliens tengan comunicación con nosotros y se desenmascare su existencia pero no de este año, si no del 2027 o 2028, busquen en https://t.co/BiNGwJmhPx a viajeros en el tiempo.. Ellos lo dicen— Kar fdez (@fdez911) August 27, 2020

Para todos aquellos que de verdad quieran conocer más a fondo lo que está pasando en torno a las especulaciones de esta fecha, la usuaria “Moony Time”, se dio a la tarea de realizar una nueva investigación del caso, el cual explica en este hilo de Twitter.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

