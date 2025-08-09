Un tsunami o sismo podría afectar al Golfo de México y Caribe en estas fechas, alerta Ramsés Vidente

Ramsés Vidente volvió a estremecer con sus visiones, debido a que es reconocido por ser muy acertado en sus predicciones, ahora advirtió a la población que se podría avecinar un posible sismo o una erupción que podría provocar un tsunami en el Golfo de México y El Caribe.

“Un tsunami, un sismo, algo fuerte en el Golfo de México, algo que se puede estar sintiendo en las islas del Caribe, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico”, alertó Ramsés Vidente.

El renombrado vidente detalló que especialmente en las islas del Caribe, donde unas islas pequeñitas entre las islas del Caribe y en la parte baja antes de llegar a Centroamérica “algo del diablo” y las Islas de Barbados.

“Un sismo, un volcán… en agosto, septiembre”, precisó Ramsés Vidente.

Foto: Cuartoscuro

Precisó que ve un movimiento o algo que puede estar pasando y que provoque la erupción de un volcán erupción o un sismo y eso a su vez genere ondas y alto oleaje pero aclaró que “no algo grande”.

“Unas olas que pueden estar afectando al Golfo de México, Veracruz, Tampico, Quintana Roo, Yucatán Puerto Rico y Cuba”, precisó Ramsés Vidente.

Ninel Conde tendrá problemas en La Casa de los Famosos México

Ramsés Vidente también habló sobre el mundo del espectáculo y alertó que Ninel Conde tendrá problemas en La Casa de los Famosos y que su imagen pública se verá afectada por sus actitudes con algunos de sus compañeros dentro del reality show y por su relación en el pasado con Larry Hernández.

“Vienen más situaciones de que va a andar peluseando a varios integrantes de La Casa de los Famosos, yo creo que esto viene a terminar con la imagen de Ninel Conde”, aseguró Ramsés Vidente.

*Puedes escuchar la información a partir del minuto 5:50