Rituales para aprovechar la energía de la luna llena de agosto y atraer amor, dinero y suerte

Los eventos astronómicos son clave en la astrología porque están relacionados con las vibraciones de las personas. Con motivo de la luna llena de agosto, hay rituales que se recomiendan realizar para atraer la energía positiva y renovadora del satélite natural de la tierra.

Estas ceremonias tienen tres objetivos principales, indican expertos en astrología: atraer amor, dinero y suerte para que el octavo mes del año sea próspero en todos los aspectos. También son maneras de cuidar la vibración energética, preservando la armonía y el equilibrio.

Ritual para atraer el amor

Si de amor se trata, lo mejor es recurrir al ritual de rosas con miel:

Encender una vela rosa en un entorno armonioso, escribir una carta para atraer el amor -el texto es totalmente personal- y añadir una pizca de miel para sellar el escrito. En un espacio libre, colocar la carta y encima ponerle pétalos de rosa, mientras se pronuncian frases, como las siguientes:

El ritual con rosas y miel es ideal para atraer amor durante la luna llena. Foto: Pexels.

“Deseo que el amor llegue a mi vida”

“Soy un ser de amor y merezco un amor bonito”

“Hoy me abro al amor con dulzura, libertad y consciencia para conocer mi persona ideal”

Lo mejor es guardar el escrito para que sea un recordatorio de lo que se busca: amor honesto y real. Además, es un símbolo que representa el amor propio porque todo parte de uno.

Ritual para atraer el dinero

La energía económica del hogar puede moverse de varias maneras y una de ellas es mediante el ritual de monedas. Este consiste en elegir un rincón de la casa y colocar monedas y billetes debajo de un plato de cerámica. Encima de éste hay que colocar una velada dorada o amarilla, ya que son colores relacionados con la fortuna. Se aconseja hacer este ritual en las mañanas y constantemente para que el dinero no se estanque.

Cuidar la energía personal es clave para recargar pilas durante este evento natural. Foto: Pexels.

Ritual para atraer el fortuna

El cuidado personal es la mejor manera de atraer la fortuna. Esto explica porqué los baños energéticos son ideales para decretar esto. Un ritual sencillo es colocar en una cubeta o tina agua tibia y añadir sal y hojas de laurel. Esta preparación se debe usar al momento de bañarse, preferentemente en la mañana. Al momento de la ducha es necesario decir afirmaciones positivas, como las siguientes: