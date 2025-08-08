¿Por qué los gatos atigrados tienen una M en la frente?

En prácticamente todas las culturas del mundo, el gato tiene un lugar de privilegio. Asociado siempre con un plano místico o espiritual, es el centro de cultos, leyendas o historias que documentan su importancia histórica y cultural.

Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, se creía que eran enviados de Bastet, la diosa del hogar, la fertilidad y la abundancia. Cuando moría un gato, era común que la familia entera se rapara y rasurara sus cejas, en señal de luto, y quien mataba a un felino era castigado con pena de muerte.

Entre los celtas eran mensajeros del otro mundo, que aparecían como heraldos de bendiciones y recuerdos de las almas que se habían ido, mientras que en la cultura del Lacio, Italia, se dice que donde hay gato no hay hambre y que cuando se acaba la comida, gato y amor salen primero.

Pero entre todas las historias místicas de los gatitos hay dos que atañen a un tipo muy particular, los patrón tabby rayado que, según el Catolicismo y el Islam recibieron su bendición de Dios en persona y en forma de M.

¿Qué dice el Islam sobre los gatos?

En la religión musulmana, una de las más grandes del mundo, el gato es considerado un animal sagrado. Es limpio, ordenado y acaba con las pestes, por lo que tiene un lugar de privilegio del que no gozan, por ejemplo, perros y cerdos, considerados impuros.

De acuerdo con la tradición, el amor por los musulmanes por los gatos viene desde el profeta Mahoma, quien tenía un michi llamado Muezza, al que quería tanto que incluso llegó a cortar un pedazo de su túnica para no molestarlo mientras dormía.

Se dice que Muezza solía tomar agua de las piletas de agua bendita con las que se refrescan los creyentes cuando rezan, pero Mahoma no lo recriminaba: seguía bebiendo el agua sin problema.

El amor de Mahoma por su gatito quedó sellado por la M que Muezza, de patrón tabby rayado, tenía en la frente.

¿Qué dice la religión católica sobre los gatos?

Pero el Islam no es la única religión donde se cuenta que los gatos tienen una bendición divina. En la tradición católica, los gatos también tienen un lugar especial.

Cuenta la leyenda que, mientras cuidaba al niño Jesús, la Virgen María hizo amistad con una gatita que rondaba el pesebre en el que criaba al pequeño mesías.

Cuando la Virgen dormía, la gatita cuidaba amorosamente al pequeño, arrullándolo con su ronroneo y divirtiéndolo con sus correrías. Además, lo protegía de ratones y serpientes.

Fue tanto el amor que la madre de Dios sintió por la gatita, que decidió marcarla con la M de María, distintivo que han heredado generaciones y generaciones de michis en todo el mundo