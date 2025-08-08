¿Peor que 'Sister Hong'? Ella es Lee Eun Hae, la mujer conocida como la viuda negra de Corea

En Internet y las redes sociales circulan diversas historias de casos reales que parecen sacados de una película, desde fenómenos paranormales, situaciones nunca antes vistas o criminales cuyos modus operandi se han viralizado por ser bastante perturbadores o incluso bastante ingeniosos.

Los casos más recientes han sido los del probable asesino serial de Jujuy en Argentina, un hombre que presuntamente sometía a personas en situación de calle y a quien les quitaba la vida dentro de su casa. O como el de "Sister Hong", un hombre que se disfrazaba de mujer y enganchaba hombres en línea, de quien obtenía regalos y a quienes grababa en secreto.

También hay casos donde hay quienes han vivido una vida llena de engaños, con una falsa identidad o haciendo de las suyas sin ser descubiertos, hasta que cometen un error con una de sus víctimas o son descubiertos de maneras inesperadas y se destapa el horror de sus actos.

En Corea del Sur hubo un caso similar al de "Sister Hong", pero la historia es ligeramente diferente, pues llegó a haber muertes en la búsqueda de la ambición y el dinero.

Lee Eun Hae, la viuda negra coreana que estafó a varios hombres

Lo que parecía ser la historia de vida de una joven dedicada a sus padres, se convirtió en el caso de la viuda negra coreana. Lee Eun Hae apareció por primera vez en televisión cuando era una niña tras darse a conocer su situación familiar, ya que sus padres sufrían discapacidad y sobrevivían gracias a la ayuda comunitaria.

Años después volvería a aparecer en las noticias, pero por un motivo diferente: ser sospechosa de asesinato de su esposo en 2019. El caso se dio a conocer en el programa "Preguntas sin respuesta" de la cadena SBS, donde se emitió un episodio sobre el asesinato del Valle de Gapyeong. Lee Eun Hae fue investigada por las autoridades tras la muerte de su pareja Yoon Sang Yeop.

Sin embargo, la muerte de su esposo destapó un pasado oscuro lleno de engaños, robo e intentos de fraude. Tras la emisión del programa, un usuario publicó en la red que su amigo habría sido víctima de Lee Un Hae en 2015, pues intentó casarse con él y contrató personas para hacerse pasar por su familia, por lo que la boda se canceló tras ser descubierta. Un año después intentó lo mismo con otro hombre, pero sin tener éxito.

Además, Lee Eun Hae habría cometido prostitución durante su adolescencia, sus víctimas eran hombres a los que llevaba a un motel y a quien les robaba sus pertenencias cuando se descuidaban. La llamada viuda negra de Corea habría cobrado el seguro de vida de su esposo, el cual estaba por expirar cuando perdió la vida tras cae a un arroyo.

La familia del difunto sospechó de ella debido a la causa de la muerte de su esposo, pues el hombre no sabía nadar y era imposible que lo hiciera por voluntad propia, las autoridades concluyeron que Lee Eun Hae en complicidad con un amante incitaron a que la víctima se arrojara, por lo que fue condenada a cadena perpetua en 2023.