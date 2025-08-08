Masculinidad en crisis: ¿por qué es cuestión de debate en Internet?

Las redes sociales son espacios donde todos los días se encuentran debates y análisis sobre diferentes temas, en estos lugares la gente puede opinar libremente sus puntos de vista y pensamientos. Entre los temas que más han sido comentados y analizados se encuentra el de la masculinidad en crisis, y aunque este no es precisamente un término inventado por el Internet, ha tomado bastante fuerza.

La masculinidad en crisis ha sido comentada en redes sociales desde diferentes perspectivas. Por un lado están las personas que analizan el término buscando alguna explicación de por qué los hombres, sobre todo los jóvenes, están viviendo una “crisis de su masculinidad”. Otro sector justifica esta causa debido a diferentes factores que orillan al género masculino a tomar decisiones que pueden parecer polémicas.

En este contexto se pueden encontrar videos donde se informa del tema, sin embargo parece ser que todavía es un término ambiguo, el cual para unos puede significar que los hombres están en crisis por el hecho de cómo llevan su masculinidad, pero para otros es una consecuencia de sus actos, por lo cual todavía no se puede definir con seguridad a qué se refiere esta frase.

Sin embargo es un tema que se presta para ser analizado y entender mejor el compartimento de la sociedad, pues aunque es un término relacionado con los hombres también se involucran otros factores, como el vínculo que crean con las mujeres, los roles de género, la inclusión y hasta el feminismo y el machismo.

¿Los hombres atraviesan por una crisis? Fotos: Freepik

Masculinidad en crisis, el término que invade a Internet

El término crisis de masculinidad ha sido empleado por algunos creadores de contenido, especialmente por aquellos que dan consejos sobre cómo debería ser un hombre, en cual se refuerzan estereotipos de género en el que ellos deben ser proveedores y cuidar de la familia.

Sobre este tema algunos influencers se han visto envueltos en polémicas por sus comentarios pues catalogan que la crisis de masculinidad puede afectar a los hombres si comienzan a adoptar actitudes que son de “mujeres”. Ejemplo de esto es el creador de contenido conocido como El Temach, quien comparte ideas que para muchos son consideradas machistas, o incluso como los videos que el jugador de Las Chivas, Javier “Chicharito” Hernández hizo, donde aconseja a las mujeres recuperar su “energía femenina” y que los hombres “protejan a las mujeres”.

¿Qué pasa con los roles de género y las declaraciones del "Chicharito" Hernández? Conoce sobre este tema en el episodio del podcast La P... Complejidad con Nicolás Alvarado

¿Existe la crisis de masculinidad?

No se puede asegurar que haya una crisis entre los hombres, de acuerdo con la revista de Estudios de Antropología Sexual del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se analiza este tema donde se plantea que “la masculinidad no está pues en crisis. No puede estarlo, porque un atributo no puede estar en crisis. Un atributo puede aparecer o desaparecer, ser poseído en mayor o menor grado, tener más o menos importancia a la hora de clasificar y jerarquizar a los individuos, pero, en sí mismo, no puede estar en crisis”, se lee en el artículo.