Impactando millones de vidas: MED EVOLUTION®

En México, la cadena de suministro de salud cuenta con un aliado clave en la manufactura nacional: MED EVOLUTION®, empresa mexicana de clase mundial con presencia en más de siete países que impulsa la fabricación local de equipo médico con estándares globales. Durante la pandemia de COVID-19, la compañía colaboró con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” para diseñar un ventilador invasivo, el FLEX ONE, con ingeniería 100 % mexicana, cubriendo la escasez de equipos críticos importados.

Gracias a este desarrollo, MED EVOLUTION® suministró cerca del 18 % del equipo e insumos de protección en México durante la emergencia, consolidándose como soporte vital para el país.

La innovación no se detuvo ahí. Hoy MED EVOLUTION® produce, en territorio nacional, camillas y camas hospitalarias de alta resistencia, mobiliario médico modular, sillas ortopédicas mejoradas y sillas de ruedas. Además, desarrolla unidades móviles y proyectos llave en mano para la modernización de clínicas y hospitales, integrando obra civil con equipamiento de última generación. Su línea de desechables médicos , del cubrebocas tricapa a consumibles quirúrgicos, garantiza un abastecimiento continuo de insumos esenciales para instituciones públicas y privadas.

Todas estas iniciativas forman parte del Plan México 2025, estrategia nacional que busca fortalecer la fabricación local de dispositivos médicos y reducir la dependencia de importaciones. Al producir y certificar equipo crítico en territorio nacional, MED EVOLUTION® impulsa la resiliencia del sistema de salud mexicano y genera empleo especializado en ingeniería biomédica, plásticos y metalmecánica.

Hoy la empresa forma parte de Nyssen Capital, grupo empresarial con más de 150 años creando empresas globales. Bajo el liderazgo de Kurt Nyssen, séptima generación al frente de la firma y con el impulso estratégico de su equipo directivo, MED EVOLUTION® se ha transformado en un líder indiscutible en el diseño, fabricación y exportación de soluciones médicas integrales. Certificada con ISO 9001, ISO 13485 e ISO 37001, y acreedora al distintivo Hecho en México, demuestra que la excelencia nacional puede competir y triunfar a nivel global.

“En MED EVOLUTION®, nuestra misión es sencilla: demostrar que la innovación local puede transformar la salud global e impactar millones de vidas desde México para el mundo.” Kurt Nyssen, séptima generación al frente de Nyssen Capital.

MM