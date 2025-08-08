Día del Gato 8 de agosto: fechas de celebración, historia, cuidados y datos curiosos

Existen animales que pueden tenerse como mascotas y brindan compañía, uno de ellos son los gatos, razón por la cual cada 8 de agosto se celebra el Día del Gato.

Es importante destacar que el gato es el único animal que cuenta con múltiples días de celebración al año. Además del 8 de agosto, también se conmemora el 20 de febrero y el 29 de octubre. Anteriormente también se había considerado el 22 de julio, un día después del Día del Perro. En Europa también se celebra el 17 de febrero y en Rusia el 1 de marzo.

Se eligió el 20 de febrero porque en 2009 falleció Socks, el gato de la familia de Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos. El 8 de agosto es la fecha más celebrada mundialmente, fue instaurada por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal y se eligió porque corresponde a la época de mayor fertilidad entre estos felinos.

El 29 de octubre fue establecido por la experta en cuidados de mascotas Colleen Paige, debido a la gran cantidad de gatos abandonados. Eligió esta fecha cerca de Halloween por los prejuicios existentes hacia los gatos negros.

Historia y origen cultural de los gatos

Los egipcios tenían gran admiración por los gatos. En esa época se pueden observar los primeros indicios de domesticación de gatos, aproximadamente desde el año 10,000 antes de Cristo comenzaron a domesticarse estos felinos.

En la época de los egipcios existía una diosa felina reconocida, lo que demuestra la importancia cultural de estos animales en las civilizaciones antiguas.

Características y comportamiento felino

Los gatos pertenecen a la familia de los felinos y poseen características particulares. Una creencia popular indica que los gatos tienen 9 vidas, aunque algunos consideran que tienen 7.

Los gatos desarrollan garras afiladas y cuando se sienten amenazados, estas pueden volverse más pronunciadas. Una característica notable es que la mayoría de los gatos logran caer de pie. Los gatos también se distinguen por sus largos bigotes.

A muchos gatos no les agrada el contacto con el agua, razón por la cual es común la imagen de un gato resistiéndose al baño.

Cuidados esenciales para gatos

Algunas formas de conmemorar este día incluyen alimentar a los gatos, jugar con ellos y brindarles caricias.

Es fundamental llevar a los gatos a vacunar y existen algunas vacunas que deben aplicarse anualmente o dentro de períodos específicos.

Muchos gatos utilizan gran parte de su tiempo en cajas de arena, donde realizan sus necesidades y que debe limpiarse regularmente. Además de la limpieza, otras actividades importantes al tener un gato incluyen alimentarlos adecuadamente y prestarles atención.

Los gatos suelen rascar sillones y muebles, por lo que existe un rascador especial para gatos donde pueden jugar y sus propietarios tienen menos preocupación de que dañen otros objetos.

Tipos de gatos y datos curiosos

Existen diferentes tipos de gatos como calicó, negro, siamés, entre otros. También pueden identificarse por su pelaje y coloración.

Una característica notable de los gatos es su abundante pelaje, aunque existen razas con menos pelo.

El gato que ha registrado mayor longevidad vivió 28 años y falleció en 2005.

Uno de los gatos más reconocidos fue Grumpy Cat, que falleció en 2019 y se convirtió en un ícono de internet.

Gatos en la cultura popular

Existe una creencia popular de que los gatos negros representan mala suerte, idea que surgió porque se pensaba que pertenecían a las brujas.

En Japón existe una figura de un gato dorado que mueve la pata y se considera un símbolo de buena fortuna.

En el mundo de los cuentos, uno de los gatos más reconocidos es el Gato con Botas, personaje francés de cuentos clásicos que ha tenido múltiples adaptaciones.

Hello Kitty es una de las gatas ficticias más reconocidas, iniciando en 1974 y generando millones a través de diversos productos.

Otros gatos ficticios famosos incluyen Garfield, un gato naranja, y Tom de Tom y Jerry, que persigue a un ratón.

Adopción y bienestar animal

Uno de los objetivos de este día es generar conciencia sobre los gatos abandonados y la importancia de que encuentren un hogar.

Al igual que con los perros y otros animales domésticos, se recomienda adoptar antes que comprar. Cuando se adopta, normalmente no se requiere pago por el animal.

Existen organizaciones dedicadas a encontrar mascotas perdidas, y cuando una mascota se extravía, suelen colocarse anuncios en las calles con números de contacto.

Relación entre perros y gatos

Es frecuente la pregunta sobre preferencia entre perros o gatos. Muchos creen que los perros y los gatos son enemigos, pero otros consideran que esto es incorrecto, ya que ambos pueden convivir harmoniosamente. Se comenta que el perro es el mejor amigo del hombre, pero el gato también ocupa un lugar importante.