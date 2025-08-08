Captan a niño manejando un camión de pasajeros en Durango | VIDEO

Un video está causando sensación en la red social X, antes Twitter, pues fue captado un menor de edad manejando un camión de transporte público, las imágenes que fueron tomadas por un usuario que iba en la unidad han dividido opiniones en redes sociales, pues algunos expresan su preocupación, mientas que otros han tomado con humor el hecho.

El hecho ocurrió en Gómez Palacio, Durango, específicamente en la ruta Cereso. En el video se puede ver que el menor de edad apenas alcanza a ver por encima del volante al que se aferra con fuerza con ambas manos mientras hace un esfuerzo por asomarse por encima del tablero, este hecho es un gran riesgo para todos los pasajeros y para él mismo, pues puede generar un grave accidente.

Este hecho es un sin duda un riesgo no sólo para el menor de edad, si no para todos los pasajeros, pues el menor no tiene más de 14 años de edad además el hecho está penado, pues en México es requisito ser mayor de edad para poder manejar una unidad de transporte público. De acuerdo con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, en México la edad mínima para obtener una licencia de transporte público es de 21 años.

#VIRALuD83DuDD25 #Durango: menor conduce camión de pasajeros



?? En Gómez Palacio, un niño fue grabado manejando un camión en la ruta CERESO.



?? El video se hizo viral y hasta el momento ninguna autoridad ha emitido postura.pic.twitter.com/YShSqReZBn — El Piñero| Periodismo y Debate (@ELPINERO) August 9, 2025

Captan a niño manejando un camión de transporte público

Esta situación ha generado indignación entre algunos usuarios de redes sociales, quienes advierten del peligro de este hecho, pues además alertan que podría tratarse de un caso de maltrato infantil, mientras que otros lo toman con humor. El video suma más de 18 mil reproducciones y comentarios como: