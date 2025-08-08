Adrián Marcelo ofrece disculpas públicas a Mariana Rodríguez tras sanción por violencia política de género

Luego de que el Tribunal Electoral de Nuevo León sancionara al conductor Adrián Marcelo, este emitió una disculpa pública a Mariana Rodríguez, por haber ejercido violencia política de género en su contra. A través de un video publicado en redes sociales, el exparticipante de La Casa de los Famosos, ofreció un mensaje.

El conductor publicó el video en su cuenta de Instagram con el mensaje: en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral de Nuevo León, derivado del PES-3281/2024. La sanción ocurrió debido a que la excandidata a la alcaldía de Monterrey presentó una denuncia contra el creador de contenido a principios de septiembre del 2024 con respecto a la contienda electoral.

Derivado de esa denuncia el conductor tuvo que disculparse, pues la resolución del Tribunal detalla que las declaraciones de Adrián Marcelo fueron calificadas como “lascivas” y “grotescas”, y que reproducen micromachismos que perjudican las capacidades y la dignidad humana de las mujeres.

Así fue la disculpa de Adrián Marcelo

“A través de este mensaje quisiera ofrecerle una sincera disculpa a la entonces candidata a la presidencia municipal de Monterrey en el pasado proceso electoral, en virtud de las manifestaciones que realicé a través de la difusión de un reportaje que fue difundido el 14 de mayo del 2024. Video en el cual proferí diversas frases en las que empleé estereotipos de género, ya que las mismas constituyen violencia verbal y psicológica en su contra en razón de género, ya que a la postre obstaculizaron los derechos político electorales de la entonces candidata ya que si bien el ejercicio del periodismo se encuentra protegido convencional y constitucionalmente este debe ceder cuando se trata de actos relacionados con la dignidad de las mujeres en un contexto libre de violencia”, detalló Adrián Marcelo.