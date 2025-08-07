Actividades en CDMX

Viaja a Hogwarts dentro de la CDMX con el festival temático de Harry Potter en el Bosque de Aragón

Los fanáticos de la famosa saga de fantasía podrán disfrutar de una divertida tarde en familia con diversas actividades gratuitas

Foto: Sedema/Pinterest

Los fanáticos del mundo mágico de Harry Potter podrán viajar a Hogwarts desde el interior de la Ciudad de México con el festival de las "Aldeas Mágicas" que se llevará a cabo al interior del Bosque de San Juan de Aragón los próximos sábado 23 y domingo 24 de agosto.

Se trata de un evento 100% familiar, en donde chicos y grandes podrán disfrutar de diversas actividades y talleres inspirados en los elementos más representativos de la icónica franquicia de la escritora británica J. K. Rowling de manera completamente gratuita.

 "Aldeas Mágicas" se llevará a acabo en un horario de 10:00 horas hasta las 19:00 horas, y sus asistentes tendrán la oportunidad de aprender como hacer pociones, decorar su propio calcetín para liberar a Dobby, conocer a que casa pertenecen con el sombrero seleccionador, participar en un rally para encontrar 7 horrocruxes ocultos, entre muchas otras actividades más.

Foto: FB/War Zombie MX

Programación del festival de Harry Potter en el Bosque de Aragón

A continuación te compartimos la programación completa del festival de las "Aldeas Mágicas" en el Bosque de Aragón, evento al cual puedes llegar fácilmente a través del Sistema de Transporte Colectivo Metro bajando en la estación Bosque de Aragón de la línea B que se encuentra a tan solo unos pasos.

  • 10:00 A.M - Presentación de aves
  • 11:00 A.M - Magia de mandioca/mago y bailes
  • 12:00 A.M - Mago Rubén
  • 1:00 P.M - Los juegos hambreados de Dumbledore
  • 2:00 P.M - Furia de Bellatrix
  • 3:00 P.M - Mago Rubén/ duelo de varitas
  • 4:00 P.M - Liberación de Dobby
  • 5:00 P.M -Circulo íntimo de Bellatrix
Foto: FB/War Zombie MX

 

