Viaja a Hogwarts dentro de la CDMX con el festival temático de Harry Potter en el Bosque de Aragón

Los fanáticos del mundo mágico de Harry Potter podrán viajar a Hogwarts desde el interior de la Ciudad de México con el festival de las "Aldeas Mágicas" que se llevará a cabo al interior del Bosque de San Juan de Aragón los próximos sábado 23 y domingo 24 de agosto.

Se trata de un evento 100% familiar, en donde chicos y grandes podrán disfrutar de diversas actividades y talleres inspirados en los elementos más representativos de la icónica franquicia de la escritora británica J. K. Rowling de manera completamente gratuita.

"Aldeas Mágicas" se llevará a acabo en un horario de 10:00 horas hasta las 19:00 horas, y sus asistentes tendrán la oportunidad de aprender como hacer pociones, decorar su propio calcetín para liberar a Dobby, conocer a que casa pertenecen con el sombrero seleccionador, participar en un rally para encontrar 7 horrocruxes ocultos, entre muchas otras actividades más.

"Aldeas Mágicas" se llevará a acabo el 23 y 24 de agosto

Programación del festival de Harry Potter en el Bosque de Aragón

A continuación te compartimos la programación completa del festival de las "Aldeas Mágicas" en el Bosque de Aragón, evento al cual puedes llegar fácilmente a través del Sistema de Transporte Colectivo Metro bajando en la estación Bosque de Aragón de la línea B que se encuentra a tan solo unos pasos.

10:00 A.M - Presentación de aves

11:00 A.M - Magia de mandioca/mago y bailes

12:00 A.M - Mago Rubén

1:00 P.M - Los juegos hambreados de Dumbledore

2:00 P.M - Furia de Bellatrix

3:00 P.M - Mago Rubén/ duelo de varitas

4:00 P.M - Liberación de Dobby

5:00 P.M -Circulo íntimo de Bellatrix