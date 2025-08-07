Veterinario causa ternura por explicarle a un perrito cómo lo operará: "Hay que mantener a los pacientes informados" | VIDEO

En X se ha vuelto viral un video que le ha robado el corazón a miles de internautas luego de que un veterinario le explica a un perrito el procedimiento quirúrgico antes de operarlo, porque según la filosofía del especialista, se debe mantener a los pacientes informados, gesto que causó ternura en las redes sociales.

La práctica veterinaria de esta época se ha caracterizado no solo por curar, sino también a cuidar tanto al animal como a sus amos. Y aunque podría parecer que esto solo se hace con personas, ya que los perritos no pueden entender términos humanos, de alguna forma, el can puede sentir la energía de empatía hacia él, algo que lo hará sentirse tranquilo.

Internautas agradecieron al veterinario en los comentarios por tener ese gesto de empatía y cuidado | Foto: X @DiloConPerritos

Veterinario causa ternura por explicarle a un perrito cómo lo debe operar

En el video compartido en X por @DiloConPerritos se puede ver cómo el veterinario se inclina junto a una camilla donde está recostado el lomito, quien está visiblemente afectado por los sedantes y con semblante de malestar. Antes de empezar con cualquier procedimiento, el veterinario se acerca al peludito se coloca exactamente frente a sus ojos y con un perrito tipo juguete, le explica detalladamente lo que le hará.

Pero lo que más sorprendió fue que el paciente (perrito) parecía que lo escuchaba con atención casi humana. Pues no deja de mirar mientras el veterinario explica e incluso dirige su vista hacia donde el hombre está indicando. Algo que causó ternura de inmediato.

"Siempre hay que mantener a los pacientes informados", dice la descripción del video.

Los pacientes siempre deben estar informados de sus procedimientos médicos uD83DuDC3E uD83CuDFE5 pic.twitter.com/y90IcrNEls — Dilo con perritos (@DiloConPerritos) August 5, 2025

Un video lleno de empatía y ética profesional

Este clip viral ha conmovido a miles por mostrar una faceta menos visible pero esencial de la atención hacia los animales, la comunicación clara, respetuosa y empática. Aunque los animales no comprenden el lenguaje humano igual que las personas, el gesto demuestra una consideración profunda por su bienestar emocional.