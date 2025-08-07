"Todo en el verso", el proyecto K-Pop creado por Weverse que llegó a Latinoamérica

HYBE, una de las principales empresas K-Pop, ha expandido su presencia en América, sobre todo en países latinos para expandir su estrategia musical y apostar por el talento local. Como parte de su estrategia, lanzaron "Todo en el verso", un proyecto que reunió testimonios e historias de la comunidad de fans.

Como parte de su filial en Latinoamérica, ubicada en CDMX, la empresa surcoreana ya comenzó una serie de proyectos que buscan expandir su presencia en el mercado musical. Desde realitys como SANTOS BRAVOS para debutar a la primera boyband latina bajo el sistema K-Pop, "Pase a la fama" para formar la agrupación de regional mexicano, hasta experiencias como Pop-Up oficiales de los artistas de HYBE.

Además, algunos de los idols K-Pop han sorprendido a las fans mexicanas con el anuncio de conciertos como parte de sus giras, como LE SSERAFIM, J-HOpe y próximamente KATSEYE. Por su parte, la plataforma Weverse ofrece comunidades en línea para los fans y sus artistas favoritos.

En esta ocasión iniciaron un proyecto llamado "Todo en el verso" en formato podcast para conectar con fans de EXO, ENHYPEN, Super Junior, entre otros.

"Todo en el verso", el espacio K-Pop creado por Weverse en Latinoamérica

El proyecto de Weverse llegó a su fin con su primera temporada, donde a lo largo de varios episodios las fans tuvieron oportunidad de contar la historia detrás del éxito de sus grupos favoritos, así como las experiencias que han vivido mientras los han apoyado a lo largo de su carrera.

"Todo en el verso" es uno de los primeros podcast creado por una plataforma especializada y creada para los fans del K-Pop, su primera emisión contó con su versión en español e inglés y fue grabado en las oficinas de HYBE Latam en México. Para celebrar el cierre de temporada, se realizó una fiesta que reunió a medios como El Heraldo de México, creadores de contenido y comunidad de fans.

Para celebrar el amor por el K-Pop, la velada estuvo amenizada con una rifa que incluyó álbumes autografiados por grupos de HYBE, así como una estación de bebidas y la convivencia de la comunidad del fenómeno surcoreano. Se espera que "Todo en el verso" continúe con una segunda temporada y más sorpresas por venir.