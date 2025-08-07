Si eres de los que se despierta al baño a orinar durante la madrugada podrías tener estas enfermedades

Todos nos hemos despertado en plena madrugada para ir al baño a orinar y si bien esto no debería de ser un problema si ocurre de forma ocasional, lo cierto es que cuando el incidente se da de forma frecuente es un signo que no debemos ignorar.

La razón de ello es que nuestra salud puede verse comprometida por una serie de enfermedades que van desde problemas relacionados al sueño y al estrés, hasta afecciones crónicas como pueden ser la insuficiencia renal crónica o la insuficiencia cardíaca.

¿Pero cómo identificar si esas visitas nocturnas al baño son únicamente a causa de beber demasiada agua antes de dormir o si hay una enfermedad por atender? Aquí te resolvemos esta duda con los mejores consejos médicos y también te revelamos cuándo es momento de visitar a un doctor.

¿Por qué me levanto al baño por la noche?

Levantarse a orinar por las noches puede ser algo normal cuando no ocurre todos los días; sin embargo, cuando cada madrugada despiertas más de dos veces para ir al baño, podría deberse a algunos de los hábitos que tienes en tu estilo de vida, por ejemplo a lo que cenas o si tienes alguna adicción.

Si tomas café antes de dormir, esta también podría ser una causa. (Foto: Gemini IA)

De acuerdo con los expertos de MedlinePlus, entra las principales causas del por qué te ves obligado a despertar varias veces durante la madrugada para ir al baño puede deberse a que antes de ir a la cama bebiste demasiados líquidos como pueden ser el agua u otras bebidas.

Sin embargo, no es el único factor a considerar, ya que si eres de las personas que toman café por las noches, esto también te estaría llevando a no tener un ciclo del sueño correcto, ya que la cafeína puede causarte más ganas de orinar en menos horas.

Por otro lado, las bebidas alcohólicas también tienen este efecto por ser un diurético, además que causa deshidratación, algo que también te lleva a estar orinando en periodos más cortos. Si bien todo lo anterior son posibles causas a la necesidad de ir constantemente al baño durante la madrugada, también existen enfermedades que se estarían manifestando.

¿Qué significa levantarse al baño por la noche?

Una de las cuestiones más preocupantes de despertarse al baño por las noches es que se interrumpen los ciclos del sueño y de ahí que las primeras enfermedades a las que los médicos relacionan esta situación son a dichas alteraciones en el descanso, pero no son las únicas. ¿Y tú, cuántas veces te despiertas por las noches para ir a orinar? (Foto: Gemini IA)

Pues los expertos destacan que además del estrés y la agitación otras causas comunes de esta situación son la apnea obstructiva del sueño y otros trastornos del sueño que ocasionan nicturia, pero que una vez que se vuelven a regular los siclos del sueño, estos problemas desaparecen.

Cabe destacar que no siempre es la falta de un sueño correcto lo que nos lleva a querer orinar con más frecuencia mientras estamos dormidos, sino que pueden existir otras causas relacionadas a la salud como son las infecciones, pero también enfermedades crónicas o una desregulación en ciertos nutrientes del cuerpo.

Aquí te dejamos la lista de las enfermedades más comunes que te pueden estar haciendo orinar en plena madrugada:

Infección de la vejiga. Infección en las vías urinarias. Agrandamiento de la glándula prostática. Insuficiencia renal crónica. Diabetes. Insuficiencia cardíaca. Nivel elevado de calcio en la sangre. Consumo de medicamentos como los diuréticos. Diabetes insípida. Piernas hinchadas. Poliuria nocturna

¿Cuántas veces es normal levantarse a mear por la noche?

Distintos profesionales de la salud advierten que lo normal sería no despertar por las noches a orinar; sin embargo, una micción saludable se cuenta de una a dos veces por madrugada; sin embargo, el número es mayor a esto hay que comenzar a identificar cuáles son las causas que te estarían haciendo ir más veces al baño.

"Normalmente, la cantidad de orina que su cuerpo produce disminuye durante la noche. Esto le permite a la mayoría de la gente dormir de 6 a 8 horas sin tener que orinar", menciona MedlinePlus.

Así que si has notado que tu micción nocturna es más prolongada que la del resto del día, es importante que tomes registro de cuántas veces te despiertas al baño y cuánta orina estás expulsando. Y para saber cuándo es momento de consultar a un médico presta atención a estos síntomas:

Despertarse en la noche durante varios días.

El problema ya te está causando molestias e incomodidades.

Ardor al orinar.

¿Qué es la poliuria nocturna?

El PubMed Central de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) explican que la poliuria nocturna o nicturia es la frecuencia nocturna de uno o más episodios de micción por la noche; una situación que aumenta con la edad, además que:

Afecta la calidad del sueño

Aumenta el riesgo de caídas

Aumenta el riesgo de mortalidad.

En cuanto a las causas, el estado de salud de la persona puede provocar la poliuria, ya que algunas enfermedades y padecimientos hacen más probable su aparición.