¿Qué significa que las mujeres se pinten el cabello, según la psicología?

Pintarse el cabello puede parecer, a simple vista, un gesto meramente estético o de moda. Sin embargo, detrás de cada mechón teñido hay una decisión profunda o incluso un proceso de transformación. Así lo afirman diversas investigaciones en el campo de la psicología, que hoy revelan por qué muchas mujeres recurren a los tintes en distintos momentos de su vida.

La psicología refiere que las mujeres que se tiñen el cabello han expresado sentirse más seguras, atractivas y renovadas. Esto no responde necesariamente a inseguridad, sino a un deseo activo de autoafirmación y empoderamiento. Cuando la vida vida parece incontrolable, cambiar el cabello da una sensación de control personal inmediato.

Asimismo, teñirse para cubrir las canas puede ser una forma de resignificar el paso del tiempo. Muchas mujeres utilizan el tinte como una herramienta de resistencia o, simplemente, como una decisión estética que les permite seguir sintiéndose ellas mismas.

La psicología refiere que las mujeres que se tiñen el cabello han expresado sentirse más seguras, atractivas y renovadas | Foto: ChatGPT

¿Qué dice la psicología de las mujeres que se pintan el cabello?

Según la psicóloga estadounidense Vivian Diller, autora del libro Face It, muchas mujeres cambian el color de su cabello como una forma de representar lo que están viviendo internamente. “El cabello se convierte en una extensión del yo”, dice la experta y asegura que además sirve como un canal para expresar emociones, cerrar ciclos o iniciar nuevas etapas.

Este fenómeno es especialmente común en momentos de transición como una ruptura amorosa, un nuevo trabajo, un cambio de ciudad o incluso el fin de una etapa personal pueden detonar la necesidad de modificar la imagen. En ese contexto, teñirse el cabello representa una forma de tomar el control sobre lo que sí se puede cambiar.

Pintarse el cabello está relacionado con fenómenos como comunes como momentos de transición | Foto: ChatGPT

¿El color de cabello influye en el estado emocional de las mujeres?

El color importa, pues tienen que ver con la personalidad y estado emocional. Elegir un tono no es casual. La psicología del color también influye en las elecciones capilares, cada color tiene un sentido diferente que consciente o inconscientemente es elegido. Esta simbología no solo es percibida por el entorno, sino que también impacta en la forma en que la mujer se percibe a sí misma.