¿Por qué se llama chile en nogada? | Historia y significado

Julio, agosto y septiembre son sinónimo de tradiciones y sabores patrios y uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana es el chile en nogada. Su combinación de ingredientes e historia lo han convertido en un ícono culinario de la cocina, pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene su nombre?

La historia del chile en nogada se remonta a 1821, y aunque hay diferentes versiones, la más popular apunta a que las monjas agustinas del Convento de Santa Mónica, en Puebla, crearon el platillo en honor a Agustín de Iturbide, tras la firma de los Tratados de Córdoba, mismos que establecieron las bases para la Independencia de México.

El platillo no solo buscaba deslumbrar por su sabor, sino también rendir homenaje a la patria a través de sus colores: el verde del chile, el blanco con la nogada y el rojo con la granada.

Por eso es que el chile en nogada se ha convertido en un símbolo de la identidad y cada temporada miles de familias y restaurantes en todo el país se preparan para ofrecer este manjar que combina historia, cultura y sazón.

La historia del chile en nogada se remonta a 1821 | Foto: Pinterest

¿De dónde viene el nombre chile en nogada?

Una pregunta que seguramente varios de nosotros nos hemos hechos, y la respuesta tiene un significado que te sorprenderá. El nombre “chile en nogada” proviene de los dos elementos esenciales del platillo: el chile poblano, que es la base, y la nogada, una salsa blanca y cremosa hecha con nuez de Castilla fresca, leche, queso y un toque de jerez.

En cuanto a la nogada, el término deriva del latín nux o nucis, que significa “nuez”, y es precisamente esta salsa la que corona el platillo y le da su sabor característico, contrastando con el relleno de carne y frutas, estas dos palabras conforman el nombre del platillo que desde hace décadas se conoce como chile en nogada.

El nombre “chile en nogada” proviene de los dos elementos esenciales del platillo | Foto: Pinterest

¿Cuál es la cuna del chile en nogada?

Después de que las monjas agustinas empezaron a elaborar el chile en nogada en 1821, la tradición de prepararlo se extendió rápidamente por los municipios cercanos, pero uno de los lugares que se volvió clave en la difusión y perfeccionamiento de la receta fue San Andrés Calpan, un municipio ubicado en la región de los volcanes en Puebla.

Calpan es famoso por sus nogales y por la producción de nuez de Castilla, ingrediente esencial de la nogada. Las familias de Calpan empezaron a replicar y adaptar la receta, convirtiéndose en uno de los primeros municipios fuera de la capital poblana donde el chile en nogada se volvió una tradición local y actualmente se le conoce como la cuna del chile en nogada.