Pomerania le ladra a un oso que se metió a su casa y lo espanta, sale corriendo despavorido | VIDEO

Las redes sociales se han sorprendido, pues un pequeño perro logró ahuyentar a un oso negro que se había metido a su casa. El mamífero de gran tamaño entró por la puerta y se encontraba caminando explorando la casa, cuando el pomerania lo sorprendió y sin pensarlo mucho mucho le empezó a ladrar.

El oso lo escuchó y con susto salió corriendo despavorido. En las imágenes se observa como sale disparado y salta para bajar las escaleras de estrada a la casa. El perro va corriendo a toda velocidad tras él mientras que su cuidadora le grite que regrese. El valor del pomerania llamado Scout ha sido aplaudido por quienes han visto el video.

En las imágenes se observa que es un cachorro de oso, pues aunque tiene un gran tamaño en comparación con el perro, es un ejemplar que aún se ve pequeño, situación que explicaría la razón de porqué sale disparado ante el ladrido.

El oso fue ahuyentado por el pequeño perro. Foto: Captura de pantalla.

Así fue como un pequeño perrito ahuyentó a un oso en Canadá

El video que tiene más de 49 mil reproducciones ha sido rápidamente compartido por los usuarios de la red social X, antes Twitter.

uD83CuDDE8uD83CuDDE6 | ¡Pequeño pero bravo! — Scout, un perrito de Vancouver se vuelve viral tras hacer huir a un oso que se metió dentro de su casa. uD83DuDC3EuD83DuDD25 pic.twitter.com/HBR48kyN8X — UHN Plus (@UHN_Plus) August 7, 2025

Entre los comentarios en el video se pueden leer: