PANORAMA presenta a Galilea Montijo, la mujer detrás de la diva

Galilea Montijo se ha posicionado como una de las figuras favoritas de la televisión mexicana. Hoy la vemos en una temporada más de "La Casa de los Famosos México", y por supuesto en sus emblemáticos proyectos: "Hoy" y Netas Divinas".

"Aunque pasen los años no dejo de soñar. Tengo muchas ganas de crear, de seguir, trabajando, de ver crecer a mi hijo", dijo Galilea Montijo.

Con más de 30 años de trayectoria artística, se ha consolidado como una estrella de la televisión y disfruta cada instante de lo que hace.

"No volvería a participar en un reality (risas)... a mí me cambió la vida en muchísimos aspectos, pero no lo volvería a hacer", precisó la conductora.

El resto de la interesante entrevista que Galilea Montijo brindó a Ailedd Menduet para PANORAMA de El Heraldo de México, la puedes leer aquí.

MAAZ