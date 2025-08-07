Minina la gatita del Oxxo que enamoró a todo Puebla fue abandonada por su familia | VIDEO

Las redes sociales están llenas de curiosidades, esta vez encontramos una gatita que se está viralizando por ser la mejor empleada del Oxxo. Se llama Minina y enamoró los corazones de todos los poblanos que visitan esta cadena comercial, incluso hay personas que se dieron a la tarea de buscarla para tener una foto con ella.

Los trabajadores del Oxxo decidieron quedarse con Mina y adoptarla como parte de la familia, sin dudarlo le mandaron a hacer un uniforme a su tamaño y le pusieron su pin de atención a clientes, desde entonces esta gatita es atenta con todo el que entra en la tienda.

A pesar de que se ha viralizado porque es adorable y a todos ha enamorado con su pequeño uniforme su historia no es del todo hermosa, pues se trata de una gatita que fue abandona por su familia.

La historia detrás de Minina, a gatita rescatada en un Oxxo

Minina vivía en una casa de la colonia Bosques de San Sebastián, junto al Instituto Cultural de Oriente, en Puebla, tenía una familia y visitaba el Oxxo atraída por la comida que ahí venden, así como por el movimiento constante y arribo de personas en ese sitio.

Sin embargo de un día para otro su familia dejó de buscarla y quedó abandonada en el Oxxo. Ante esta situación el personal de la tienda decidió adoptarla, pues no tenían el corazón para dejarla abandonada a su suerte.

Entonces decidieron darle un empleo dentro de la tienda, le pusieron su pequeño uniforme con los clásicos colores rojo y amarillo. Fue en ese momento cuando Minina se convirtió en la sensación y los clientes la aman porque es amable y atenta.

Minina, la gatita viral del Oxxo

El video de Minina se hizo tan viral que el CM de la cadena Oxxo no dudó en comentar con la frase: “el michi chambeador del Oxxo sí existe”, acompañado con emojis de corazones. Los usuarios de las redes sociales TikTok y X, antes Twitter escribieron: