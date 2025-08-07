Lychee pasó de estar al borde de la muerte y ser abandonada en una isla a tener una amorosa familia

Lychee fue abandonada en una isla en Veracruz, donde personas inhumanas han ido a abandonar perros y gatos, hace poco una brigada de rescatistas decidió sumar esfuerzos y poner su granito de arena y darles una esperanza de vida a estos peluditos.

Lychee además de enfrentarse a las duras condiciones climáticas, padecer hambre, había sido brutalmente golpeada y tenía una fuerte herida en la cabeza la cual ya le fue atendida, se rehabilitó y pese a vivir maltrato volvió a brindar su confianza y amor a los seres humanos.

Foto: Instagram danielazzuara

Entre los activistas que ayudaron a Lychee, se encuentra el actor Daniel Azuara, quien en sus redes sociales pidió que le dieran una oportunidad a esta peludita para iniciar una nueva vida en un hogar armonioso, amoroso y respetuoso, ahora anunció que por fin Lychee fue adoptada y mostró como la peludita inició una nueva vida llena de felicidad y que todo fue posible gracias a que las personas sumaron esfuerzos, compartieron la historia y a quienes decidieron abrirle las puertas de su casa a la perrita.

“Ahora lychee tiene una familia y un mejor amigo”, celebró Daniel Azuara.

Sobre, Lenteja, Lacky, y Botitas fueron abandonados en una isla, sobrevivieron de milagro y buscan un hogar

Sobre, Lenteja, Lacky, y Botitas (Amelia) también fueron abandonados a su suerte en esta isla, sin remordimiento por las personas que los llevaron pese a saber que eso los llevaría a una muerte lenta y muy cruel, afortunadamente lograron sobrevivir a la adversidad, muchos no lo lograron, así que si deseas abrirle tu corazón y hogar a uno de estos cinco peluditos puedes escribir al mail voluntariado.apv@gmail.com

Foto: Instagram danielazzuara / Freepik

Daniel Azuara también señaló que falta mucho por hacer pidió a las autoridades que realicen acciones ara evitar que otros seres vivos sean abandonados en esta isla ya que para muchos el rescate legó demasiado tarde pues ya había perecido a causa de las múltiples amenazas que enfrentan en ese lugar.

Foto: Instagram danielazzuara

Foto: Instagram danielazzuara

Foto: Instagram danielazzuara