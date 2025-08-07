Día del Abuelo: El rancho donde puedes ver ruinas precolombinas, montar a caballo, acampar y tomar clases de cocina cerca de la CDMX

Si tienes abuelos que aman la aventura, la adrenalina y no les gusta estar sentados y aburridos, sin duda tienes que regalarles una experiencia para el Día del Abuelo en la que disfruten de la vida y pueda estar rodeados de la naturaleza. ¡Y nada mejor que esta recomendación!

Pues si bien muchos nietos piensan en el Día del Abuelo como un momento para salir a comer o para entregar regalos, lo cierto es que es una efeméride que se puede disfrutar todavía más, pues si algo es certero en esta vida es que no hay nada tan valioso como el tiempo que pasamos con las personas que amamos.

Y con la aventura que te recomendamos hoy en un rancho no tan lejos de la CDMX, tus abuelitos y abuelitas podrán reconectar con la naturaleza y vivir experiencias inolvidables como montar a caballo, acampar, disfrutar de la cocina tradicional, practicar senderismo o simplemente apreciar la rica historia de nuestro país con un recorrido por ruinas precolombinas.

¿Te animas a celebrar el Día del Abuelo de forma diferente, divertida, repleta de actividades y lejos de la ciudad para reencontrarte con la naturaleza? Aquí te contamos todo sobre uno de los ranchos más hermosos y que regala experiencias únicas para que también te sumes a la aventura.

Este negocio familiar promete hacerte sentir como en casa. (Foto: IG @xotolarranch)

Rancho Xotolar, el lugar perfecto para salir de vacaciones en familia

El rancho Xotolar es un destino cerca de San Miguel de Allende en el que la aventura y las tradiciones se fusionan en uno solo; pertenece a a la familia Morin Ruiz que por más de cuatro generaciones ha hecho del lugar un punto de conexión con la naturaleza y el disfrute, pues el lugar tiene ruinas precolombinas y paisajes impresionantes alejados de la ciudad, como es la Cañada de la Virgen.

La familia es experta en caballos y ganado y ambos forman parte de la experiencia que se te regalará en sus paquetes; sin embargo, es importante mencionar que la aventura es todavía más grande y se recomienda ir en grupos familiares o de amigos para disfrutar de un campamento, del senderismo e incluso hasta de clases de comida.

En cuanto a los precios, debes de saber que dependen que tipo de actividad que decidas realizar, ya que la familia tiene seis alternativas con paquetes de medio día, de un día entero o de acampar con precios que van desde los 2 mil 40 a los 5 mil 830 pesos mexicanos. Para más detalles puedes consultar su sitio web.

¿Qué hacer cerca de San Miguel de Allende?

Los al rededores de San Miguel de Allende son ricos en cultura e historia y si visitas el rancho Xotolar, a sus al rededores podrás disfrutar de muchas estructuras arquitectónicas, ruinas y hasta un río. Aquí te dejamos todo lo que está cerca del lugar, para que preguntes por ello si decides visitar el rancho y también las actividades que se ofrecen: ¿Se te antoja una rica comida ranchera? (Foto: IG @xotolarranch)

Sitio arqueológico de Cañada de la Virgen, una construcción precolombina de pirámides y estructuras arquitectónicas

Visitas a La Huerta y El Sabino

Río Laja

Cabalgatas por paisajes con increíbles vistas

Paseos panorámicos en las montañas

Comida ranchera con cerveza fría

Demostraciones de rancho y rodeo

Senderismo

Camping rústico

Arreo de ganado para jinetes experimentados

Clases de cocina

El rancho en Guanajuato que ofrece clases de cocina rural y ranchera

Una aventura y experiencia que no tendrán comparación si piensas ir en este Día del Abuelo es la que ofrece el rancho Xotolar en Guanajuato, pues además de todos sus atractivos también puedes pagar por una clase de cocina rural que incluye transporte, conocer los ingredientes de temporada que se cultivan y la elección de platillos como enchiladas, chiles rellenos, pipián u otra comida tradicional ranchera.

Según explican en su sitio, por temporada también ofrecen la posibilidad de comer quesadilla de huitlacoche, quesadillas de flores de calabaza y pico de gallo de xoconostle; este paquete tiene un precio de 2 mil 40 pesos mexicanos por persona.

¿Dónde está el Rancho Xotolar?

El rancho Xotolar se encuentra en el altiplano, aproximadamente a 40 minutos de San Miguel de Allende, o bien, a poco más de tres horas de la Ciudad de México si es que viajas en auto. Aquí te compartimos más detalles al respecto:

Dirección: Rancho Xotolar, 37880 Gto.