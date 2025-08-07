¿Cómo quitar las plagas de mi orquídea? | Receta de insecticida casero con jabón Zote

Las orquídeas son de las flores más bonitas que tenemos en México con más de mil 200 especies distintas y si algo tenemos claro es que adornan a la perfección nuestro hogar y aunque son sencillas de cuidar al solo tener que regarlas una vez a la semana, lo cierto es que no están exentas de los riesgos de cualquier otra planta.

El claro ejemplo de lo anterior son las plagas de insectos como la cochinilla rosada o la cochinilla algodonosa que van dañando gravemente a las orquídeas hasta dejarlas sin sus hermosos colores o incluso causándoles la muerte. Afortunadamente existe un insecticida casero súper efectivo con jabón Zote que controla las plagas y elimina para siempre a las colonias indeseadas.

La receta de este insecticida casero fue compartido por la youtuber 'La Doctora de las Plantas', quien asegura que con unos cuantos ingredientes y que seguramente ya tienes en casa, bastarán para eliminar las plagas de cochinilla en las orquídeas, aunque el preparado también se puede usar en otras plantas. ¡Así que será tu mejor aliado de jardinería!

¿Cómo eliminar plagas en orquídeas?

Para eliminar una plaga en tus orquídeas únicamente necesitas un jabón Zote y agua potable, pues esta mezcla es extremadamente poderosa para limpiar las plagas de insectos de nuestras plantas, así que no dudes en también usar el preparado en tus rosas y otras plantitas de interior o exterior.

La unión de las hojas es donde más se acumula la plaga. (Foto: Gemini IA)

Paso a paso:

Corta tu jabón Zote hacia lo ancho, procura que el grosor de la tira sea de aproximadamente un centímetro. En un recipiente de cristal agrega un litro de agua limpia, de preferencia potable. Agrega el jabón y deja reposar por al menos 24 horas; asegúrate de mezclar bien el jabón para facilitar que se disuelva. Posteriormente, vacía el preparado a un atomizador. Después para aplicar únicamente hay que humedecer muy bien la orquídea contaminada, especialmente aquellas zonas más dañadas por la plaga. Deja la planta bajo los rayos del sol por al menos 5 minutos. Esto ayudará a que los insectos mueran y dejen libre a tu planta. Ahora toma una servilleta húmeda y comienza a limpiar a la perfección cada hoja de tu orquídea para limpiar todas las sustancias e insectos que la han estado dañando.

¿Cómo deshacerse de los insectos de las orquídeas rápidamente?

Otra alternativa fácil y rápida que puedes poner en práctica si es que ya notaste que tus orquídeas están siendo devoradas por plagas de insectos es aplicarles aceite hortícola; sin embargo, en este caso se debe de tomar en cuenta que para no dañar a la planta, lo ideal es evitar la exposición al sol tras la aplicación.

En cuanto a los pasos a seguir, recuerda que debes disolver el aceite hortícola, aunque cuando lo compres encontrarás un instructivo detallado de todo lo que debes de realizar. Para así, posteriormente rociar el insecticida casero sobre las hojas de la orquídea o las zonas más afectadas por las plagas.

¿Dónde se esconden las plagas en las orquídeas?

Es importante que además del riego y de otros cuidados básicos de las orquídeas aprendas a identificar en qué zonas de la planta se está formando la plaga, ya que para muchos pasa imperceptible, aunque sí es notoria.

De acuerdo con 'La Doctora de las Plantas', la más común en orquídeas es la cochinilla algodonosa que se manifiesta en bultos blancos similares al algodón, de ahí el nombre que recibe. Las principales zonas afectadas son las uniones de las hojas y al principio solo se ven pequeñas manchitas blancas, ¡pero cuidado porque se reproducen rápido!