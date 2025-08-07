¿Cómo hacer huevos ahogados? Un desayuno delicioso, fácil y rápido

Un desayuno clásico y delicioso que es un aliado para empezar la mañana son los huevos ahogados, una receta mexicana que ha pasado de generación en generación y sigue siendo la favorita de muchas personas. Esta vez, te enseñaremos a prepararlos en salsa roja, un platillo perfecto para acompañar tu mañana.

Esta receta es sumamente fácil de elaborar, consiste en colocar huevos cocidos directamente en una salsa caliente generalmente se utiliza roja o verde que los “ahoga” mientras se cuecen suavemente. El resultado, es un manjar para el paladar, pues da como resultado una mezcla de texturas reconfortantes y un sabor que recuerda a los desayunos de la infancia o a los almuerzos en casa de la abuela.

Lo mejor de todo es que preparar estos huevos ahogados no requiere de técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Basta con jitomates, cebolla, ajo, chile al gusto y caldo de pollo o agua. Sigue el paso a paso que te vamos a compartir a continuación y verás que es muy fácil y rápido tener este desayuno sencillo pero para chuparse los dedos.

El resultado, es un manjar para el paladar, pues da como resultado una mezcla de texturas reconfortantes y un sabor que recuerda a los desayunos de la infancia | Foto: TikTok @amigakaren

Receta para preparar huevos ahogados en salsa roja

Cada familia tiene su versión de preparar los huevos ahogados. Hay quienes prefieren salsa verde hecha con tomatillo, otros agregan epazote o incluso un toque de chorizo o nopales. Lo cierto es que este guiso permite múltiples variaciones sin perder su esencia riquísima.

Ingredientes (para 2 personas)

4 huevos

4 jitomates maduros

1/4 de cebolla

1 diente de ajo

1 chile serrano o jalapeño (opcional, al gusto)

1 taza de caldo de pollo o agua

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Ramitas de cilantro fresco

1 cucharada de aceite vegetal

Preparar la salsa

Asa los jitomates, el ajo, el chile y la cebolla en un comal o sartén hasta que estén bien dorados. Licúa todo junto con la taza de caldo (o agua), sal y pimienta hasta obtener una salsa homogénea.

Cocinar la salsa

En una olla o sartén honda, calienta la cucharada de aceite. Vierte la salsa colada y cocina a fuego medio por 5-7 minutos hasta que hierva y espese un poco.

Abre cuidadosamente los huevos uno por uno y colócalos directamente sobre la salsa | Foto: TikTok @amigakaren

Ahogar los huevos

Una vez que la salsa esté hirviendo, baja el fuego a medio-bajo. Abre cuidadosamente los huevos uno por uno y colócalos directamente sobre la salsa. Cocina tapado de 5 a 8 minutos, dependiendo de qué tan cocidas quieras las yemas, menos tiempo si te gustan tiernas.

Servir

La parte más sencilla pero igual de importante es servir. Este platillo se sirve caliente, espolvorea cilantro fresco encima. Acompaña con frijoles refritos o enteros y tortillas de maíz, si puedes que sean recién hechas para que todo sepa aún mejor o también puedes comer con pan bolillo.

Tip para que los huevos ahogados queden perfectos

Para disfrutar al máximo los huevos ahogados, los expertos recomiendan no apresurar la cocción. La clave está en dejar que la salsa tome cuerpo y que los huevos se cuezan lentamente bajo tapa. El resultado es un platillo lleno de amor que invita a sentarse a la mesa con calma.

En una época en la que todo parece ir de prisa, los huevos ahogados nos invitan a volver a lo simple, a lo sabroso y a lo nuestro, a eso que parece sencillo pero termina siendo algo espectacular.