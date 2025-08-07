Astrología: Los signos del zodíaco que HOY jueves tendrán que tomar una importante decisión, según Mizada Mohamed

Este jueves amanece con una fuerte carga energética gracias a la influencia de la Luna en Aries, lo que genera un clima astrológico de acción, decisión y empuje. Lo que llevará a algunos signos del zodiaco a tomar una decisión muy importante, así lo predice la astrología y Mizada Mohamed.

La energía ariana no conoce la pausa, favorece el liderazgo, la toma de decisiones rápidas y los cambios radicales. Además, Mercurio continúa en Virgo, aportando claridad mental y lógica, pero también exigencia y autocrítica.

En combinación, la Luna en fuego y Mercurio en tierra propician una jornada ideal para resolver asuntos pendientes, definir metas personales o profesionales, y avanzar con valentía, pero con estrategia.

El Sol en Leo aporta brillo, creatividad y autoestima. Todo lo relacionado con la expresión personal, la imagen, el amor propio y los vínculos cobra protagonismo.

Todo lo relacionado con la expresión personal, la imagen, el amor propio y los vínculos cobra protagonismo | Foto: Freepik

Signos que hoy enfrentan decisiones importantes

Según las predicciones semanales de Mizada Mohamed, estos signos sentirán hoy la necesidad de tomar decisiones que podrían marcar un antes y un después en su vida.

Capricornio

Mizada les sugiere que no pospongan más lo que ya es evidente. Es momento de actuar, especialmente en temas laborales y de proyectos que no los hacen felices. Hoy es ideal para negociar o para atreverse a decir “no”.

Sagitario

El fuego de la Luna en Aries los impulsa a dar ese paso que han estado contemplando. Ya sea en cuestiones del corazón o en planes personales, Mizada les recuerda: “el que mucho piensa, poco actúa”. Es día de lanzarse.

El fuego de la Luna en Aries los impulsa a dar ese paso | Foto: Freepik

Cáncer

Emocionalmente se sienten removidos. Mizada aconseja que usen la lógica para decidir si continuar o soltar situaciones que les restan paz. La intuición es su guía hoy.

Libra

La indecisión clásica del signo está siendo desafiada por la energía astral. Hoy se les exige elegir entre quedarse donde están o abrirse a nuevas oportunidades. Mizada enfatiza: “tú decides cuánto vales y qué mereces”.

Consejo astrológico del día

El consejo astrológico para este jueves es que no es momento para esperar a que las respuestas lleguen solas.El cielo astrológico te impulsa a actuar, pero te recuerda hacerlo con consciencia. Si tienes que elegir entre dos caminos, opta por el que te entusiasma aunque te dé miedo.