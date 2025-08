Padre vive momento de pánico al pensar que había perdido a su bebé

¿Alguna vez has experimentado un microinfarto por no encontrar tu celular, y después de un rato buscándolo te das cuenta que lo traes en la mano?, ¿o has pasado minutos buscando tus lentes sin darte cuenta de que los traes puestos? Pues esto no solo puede ocurrir con objetos de uso cotidiano, sino también con los propios hijos.

Así le pasó a un hombre que vivió un momento de pánico al pensar que había perdido a su bebé; el gracioso momento quedó grabado y pronto se volvió viral en redes sociales. En el video se puede ver al hombre recargado en una carriola, mientras carga a su hijo en un portabebé sujeto a su espalda; cuanto termina de revisar su teléfono celular, echa un vistazo a la carriola y algo lo inquieta.

El padre comienza a mover las cosas que hay en la carriola buscando a su hijo y comienza a inquietarse porque no lo ve; camina por el lugar, agachándose para tratar de encontrarlo, después vuelve a asomarse abajo de la carriola e incluso en sus intentos infructuosos de búsqueda abre una mochila para inspeccionar si su hijo está ahí. Es hasta que vuelve a agacharse cuando se percata de que todo el tiempo estuvo cargando a su hijo en su espalda.

Foto: TikTok, @aquiestamamaa

Usuarios compartieron experiencias similares

El video pronto fue retomado por varias cuentas en redes sociales, donde los usuarios expresaron su sentir acerca de lo cómico de la situación, algunos señalando el descuido del padre por atender su celular y también compartieron experiencias similares. algunos con sus propios hijos.

Estos son algunos de los comentarios:

Cómo lo va a buscar dentro de la mochila .

. Una vez busqué mi celular con el celular en la mano.

con el celular en la mano. Todo por estar metido en el celular.

A mí me pasó cuando la llevé a la escuela primer día y fui al mercado y me asusté mucho porque no la encontraba ,se me olvidó que la dejé en la escuela .

y fui al mercado y me asusté mucho porque no la encontraba ,se me olvidó que la dejé en la . Una vez se fue la electricidad , mi celular estaba en silencio y comencé a buscarlo por todas partes, con la misma linterna del celular (lo tenía en la mano).

, mi estaba en silencio y comencé a buscarlo por todas partes, con la misma linterna del (lo tenía en la mano). Me pasó una vez perdí mis lentes y los busqué por todos lados hasta mis hijos, me ayudaron a revolcar todo el cuarto y cuando me di cuenta los tenía sobre mi cabeza.