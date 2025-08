Quinceañera se hace viral por no suspender su vals de XV años en pleno aguacero: "Se ve súper feliz" | VIDEO

¡Un momento inolvidable y que ya es viral en TikTok! Una quinceañera acaba de convertirse en la sensación del Internet tras presumir lo mucho que disfrutó de su fiesta de XV años pese a una fuerte tormenta que le arruinó el escenario principal, aunque no sus ánimos por disfrutar de su gran día.

En TikTok se viralizó una fiesta de XV años en la que una joven quinceañera se vio obligada a bailar su vals y los bailes modernos en un suelo encharcado, con las lonas escurriendo de agua como si de una cascada se tratara, pero eso sí, ¡sin dejar de sonreír!

La cuenta de @josepeter01 fue quien compartió las imágenes de este especial momento que ya es viral en redes sociales; con tan solo tres videos de la celebración logró acumular millones de reproducciones y mensajes de apoyo a la jovencita que sin demasiados lujos logró disfrutar al máximo de su cumpleaños.

En uno de los primeros bailes se ve el patio de una casa con varias lonas para protegerse de la lluvia; mientras que la quinceañera se lució al máximo con su pomposo y elegante vestido color menta y lleno de brillo, dando los pasos de su vals, giros e incluso cargadas por parte de sus chambelanes, mientras todos sostienen las copas para el brindis de festejo.

Pero uno de los momentos que más revuelo causó fue cuando la quinceañera junto a sus chambelanes continuaron con el baile pese a que un fuerte aguacero estaba encharcando el suelo, eso sin mencionar que desde las lonas caían cascadas de agua.

Afortunadamente, los ánimos no bajaron ni por la joven, ni por sus chambelanes ni mucho menos por parte de sus invitados, quienes observaban atentos desde un rincón para protegerse de la lluvia.

La cuenta que subió el clip aprovechó el gozo y disfrute para usar la canción De color de rosa interpretada por Belinda para demostrar que en medio de lo malo, siempre hay cosas buenas.

Sin embargo, la sección de comentarios se llenó de mensajes divididos, lo que ocasionó todo un debate en redes sociales, ya que mientras algunos aseguraron que estos XV años son la muestra del esfuerzo que los papás tienen para las fiestas de sus hijos, otros acusaron que no se deberían de celebrar en estas condiciones y algunos más reaccionaron con humor.

"La cascada fue un detalle soberbio", "estos efectos especiales no los tiene cualquiera", "eso es disfrutar tu fiesta a pesar de las circunstancias no juzguemos, seamos felices como la quinceañera, ella cumplió con su baile", "cuánta plata deben tener para desviar una cascada hasta su casa", "me gusta que a pesar del clima la quinceañera logró disfrutar de su baile" y "si mi hija me pide un 15 años y no tengo plata, simplemente no lo hago", se lee en la red.

Cabe destacar que la experiencia de la joven sirvió para que internautas recordaran momentos especiales en sus vidas que también se vieron afectados por una intensa lluvia, como fue una boda en un salón al aire libre.