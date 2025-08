¿Es malo combinar llantas nuevas y viejas en mi auto? | Lista de posibles daños en tu carro

Las llantas de nuestro auto son una de las partes más importantes, pues con ellas podemos circular en distintos terrenos y de ahí que todo el tiempo se revise que tengan la presión correcta y su estado para evitar cortes, abultamientos o circular con objetos puntiagudos se le claven.

Sin embargo, algo de lo que poco se habla cuando encontramos daños en las llantas y que nos llevan a reemplazarlas por nuevas, es que no solo debemos de cambiar la dañada, pues combinar las llantas nuevas con las viejas puede ocasionarle graves daños al carro, entre ellos:

Desbalanceo del vehículo

Daños en el sistema de tracción

Vibraciones

Desgaste prematuro y desigual de las llantas

Fallas en la suspensión

Problemas con sistemas electrónicos

Afectar la estabilidad del auto

Problemas al maniobrar el carro

Mayor riesgo de accidentes al no tener tan buen control de la maniobra del coche

Aquí te contamos cuáles son todas las afectaciones que se pueden presentar cuando combinas llantas nuevas y viejas en tu auto para que tomes nota y lo evites, pues así tu economía lo agradecerá. Y es que debes de saber que los desgastes, fallos a la estabilidad e incluso el riesgo de un accidente se hacen más latentes. ¡Corre a corregir los errores!

¡Toma nota y evita un posible accidente! (Foto: Pexels)

¿Se puede poner una llanta nueva con llantas viejas?

Si ya notaste que una de tus llantas está desgastada y piensas cambiarla canto antes debes de tomar en cuenta que solo puedes hacerlo en una emergencia, pues los mecánicos recomiendan reemplazar las cuatro llantas de tu vehículo para evitar daños en todo el automóvil.

Es importante que tomes en cuenta que aunque la banda de rodadura aún funcione en dos o tres de las llantas de tu coche, lo ideal es cambiar las cuatro y esto porque de esta manera garantizas que el auto tenga un buen funcionamiento, rendimiento y todavía más importante: que sea fácil de maniobrar.

De hecho, el consejo de los expertos de America's Tire es que para asegurar un rendimiento al máximo en un vehículo se sigan unos cuantos consejos que tienen que ver precisamente con las llantas. ¡Así que deja de combinarlas! Claro que los siguientes tips no aplican con los vehículos de montaje escalonado.

Todas las llantas deben de tener el mismo tamaño.

Las llantas también deben de contar con la misma capacidad de carga.

Las 4 llantas deben de tener la misma clasificación de velocidad

Presta atención a la banda de rodadura, pues siempre bebe ser igual

Con esto asegurarás que tu auto no termine en el mecánico. (Foto: Pexels)

¿Se puede poner una llanta nueva con llantas viejas?

Si bien en los reglamentos de tránsito mezclar una llanta nueva con llantas viejas no está prohibido, los mecánicos recomiendan no hacerlo para no dañar el vehículo; sin embargo, cuando se trata de emergencias puedes hacerlo como una alternativa, pero en cuanto tengas a tui disposición renovar las cuatro ruedas, deberás hacerlo.

Algunas recomendaciones a seguir si es que solo planeas cambiar una de las llantas de tu auto es que apuestes por lo siguiente para así no afectar la unidad:

Usa la misma marca.

Asegúrate que sean del mismo modelo.

Que tengan la misma capacidad de carga, clasificación de velocidad, construcción y tamaño

¿Qué es mejor, llantas nuevas adelante o atrás?

Tomando en cuenta que los mecánicos siempre recomiendan cambiar dos llantas viejas por dos nuevas, especialmente cuando no es posible reemplazar las cuatro ruedas, la duda de muchos es dónde colocarlas, si adelante o atrás, o bien, una enfrente y una atrás.

Pero para no afectar el balanceo del coche, lo más recomendado es colocar las llantas nuevas en la parte trasera del vehículo, ya que con ello le daremos estabilidad a la unidad y a la vez no dañaremos la tracción. Además, es importante que recuerdes que las llantas delanteras suelen gastarse más rápido que las traseras.