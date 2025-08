Nace 'Lady Elotes': Mujer derriba el puesto ambulante de un hombre porque le tapaba su local | VIDEO

El espectro de las ladies y los lords en México aumentan de manera considerable. Los videos que circulan en redes sociales nos hablan también, desde un aspecto psicosocial, del hartazgo de la gente y de cómo el manejo de las emociones es lo último en lo que se piensa al tener este tipo de reacciones ante el otro.

Luego de Lady Tamales, Lord Banquetas, Lady Racista y más, ahora llega a las plataformas "Lady Elotes", una mujer que derribó el puesto de elotes de un comerciante ambulante, bajo el argumento de que su emprendimiento le restaba visibilidad a su local, uno establecido en Veracruz.

Aunque en redes los comentarios fueron apoyando, en su mayoría, al vendedor de elotes, también se cuestionó la permanencia del comerciante en la calle, obstruyendo la vía pública y sin pagar impuestos, de acuerdo a lo que se mencionó en las diversas plataformas.

Crédito: Redes Sociales

¿Qué pasó con 'Lady Elotes'?

También conocida como "Lady Capibara", en redes sociales se viralizó este video en donde podemos ver a una mujer que grita a la persona que graba el clip, porqué es que derribó el puesto de elotes. "Está enfrente de mi local y no obedece. Ahí tienen toda el área para vender", dice la mujer, mientras que el hombre que graba asegura que ella "se siente la dueña de la calle" y que tiró con alevosía los elotes del vendedor.

Posteriormente, se ve a la mujer que patea de la banqueta hacia el asfalto los elotes del vendedor, quien sólo se limitaba a observar a la mujer que seguí incluso jalando la sombrilla que él utilizaba para cubrirse del calor o la lluvia. Ella intenta decirle al hombre que le tapan la visión de su local y que no dejará de hacerlo hasta que se quiten de ahí.

Crédito: Redes Sociales

Los comentarios por 'Lady Elotes'

Ante la viralidad del video, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos apoyaban al vendedor de elotes con comentarios como: "Yo digo que hay que poner a Veracruz como estado no grato del país"; "ese tipo de personas cómo me molestan"; "qué mujer tan mala"; "otra más de señoras abusivas".

Sin embargo, fueron los más los que apoyaron a la mujer, argumentando que el ambulante no tiene porqué tapar la entrada de su local: "O sea, sí, no son modos, pero también los ambulantes no pueden adueñarse de las calles nada más porque sí"; "no le doy la razón, pero tiene razón, los vendedores ambulantes se apropian de nuestras calles, o sea, aquí la culpa nuevamente es de los gobiernos por no regular a los ambulantes y se ponen en donde se les hinchan los huev*s"