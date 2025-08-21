Panorama Social

PANORAMA presenta a Mario Bautista y su conquista del ring

El joven influencer se ha diversificado en el mundo de la música, los escenarios y, recientemente, sobre un ring de box donde ahora pelea por sus sueños

El joven influencer Mario Bautista se ha diversificado en el mundo de la música, los escenarios Foto: Arte: Luisa Franco

Mario Bautista ha conquistado el corazón de sus seguidores, no sólo con su música y su personalidad cautivadora, sino con sus diferentes facetas como artista y su manera de reinventarse.

"Cuando uno se mueve de su zona de confort, la vida empieza a darte oportunidades. Lo sentí como un llamado de la vida", manifestó Mario Bautista en entrevista para PANORAMA de El Heraldo de México.

Con nuevos lanzamientos musicales y su campeonato en el torneo de box Supernova, continúa construyendo una exitosa carrera.

"Vivimos la noche más épica de mi vida, en verdad gracias por creer en mí. A seguir disfrutando de las bendiciones", enfatizó.

