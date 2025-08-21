PANORAMA presenta a Mario Bautista y su conquista del ring

Mario Bautista ha conquistado el corazón de sus seguidores, no sólo con su música y su personalidad cautivadora, sino con sus diferentes facetas como artista y su manera de reinventarse.

"Cuando uno se mueve de su zona de confort, la vida empieza a darte oportunidades. Lo sentí como un llamado de la vida", manifestó Mario Bautista en entrevista para PANORAMA de El Heraldo de México.

Con nuevos lanzamientos musicales y su campeonato en el torneo de box Supernova, continúa construyendo una exitosa carrera.

"Vivimos la noche más épica de mi vida, en verdad gracias por creer en mí. A seguir disfrutando de las bendiciones", enfatizó.

El resto de la interesante entrevista que Frida Celaya realizó a Mario Bautista para PANORAMA de El Heraldo de México, la puedes revisar aquí.

MAAZ