A Sofia la quieren linchar en Ecatepec por robar comida para sobrevivir, espera encontrar una familia que la ame

Los animales que viven en las calles luchan cada día por sobrevivir, a las condiciones climáticas, al hambre, a la indiferencia y lo peor, al maltrato que enfrentan por parte de algunos insensibles seres humanos, algunos peluditos desarrollan hábitos para subsistir poco comprensibles para algunos humanos, ningún animal es agresivo ni hace daño, la mayoría solo se defiende.
Tal es el caso de Sofi, una cachorrita que muere de hambre en las calles de un municipio del Estado de México y ahora su vida corre peligro por la falta de empatía y conciencia de los habitantes de la demarcación, tú puedes cambiar el futuro de Sofi y de cualquier peludito dándole hogar o al menos alimento cuando te encuentres uno en tu camino.
A Sofia gente inconsciente la quiere linchar en Ecatepec por robar comida para sobrevivir, espera encontrar una familia que la ame
Sofía es una cachorrita que vive en las calles de Ecatepec en el Estado de México, ha vivido en condiciones extremas soportando maltrato, las pésimas condiciones climáticas y pasando hambre, para subsistir ha optado por robar alimento, pero no lo hace con mala intención solo que no sabe como pedir comida y aunque lo hace amablemente, nadie se tienta el corazón por lo que le arrebata su comida a la gente cuando pasa para sobrevivir y eso ha generado que las personas poco comprensivas e inhumanas piensen en lincharla.
Si deseas cambiar su destino, sus días y su futuro puedes escribir al teléfono 55 49 13 16 77 o puedes escribir a la cuenta de X @FundacionToby, recuerda que Sofi requiere mucho cariño, paciencia y amor y con el tiempo cambiará sus hábitos.
Beto vivía en la calle donde era maltratado, busca un hogar pero le cuesta adaptarse a otros felinos, pide amor y paciencia
Beto vivía en la calle donde era golpeado por algunas personas inhumanas que ahí vivían, con el tiempo el trauma provocó que se volviera un poco peleonero con otros felinos por defenderse, sin embargo, ha vuelto a confiar en los humanos y desea encontrar una familia que lo valore y respete.
Fue rescatado por un ángel y ahora se encuentra en el refugio El Gato Vago, ahí convive con otros gatitos pero pelea porque aún se encuentra traumatizado por lo que vivió, Beto necesita mucha paciencia y amor, sabe ser agradecido y amoroso.
Su ambiente ideal sería ser gato único pero también podría convivir en familia con otros gatos siempre y cuando se le tenga paciencia, amor y los cuidados, entendiendo que el proceso llevará un tiempo de adaptación.
Para adoptar lo primero que tienen que hacer es mandar correo a adopciones@elgatovago.org y ahí deberás llenar el formato de adopción o escribir al Facebook de El Gato Vago.
Esta pequeña bebé felina busca un hogar para llenarlo de amor y pelitos
Esta pequeña minina de cuatro meses busca comenzar una vida llena de alegrías, buenos momentos, respeto y todo lo bonito junto a una familia que ame a los animales. Es negativa en pruebas de LeVF y VIF, se encuentra esterilizada, vacunada y desparasitada, es tierna, juguetona, tiene ,mucha energía, es un poco reservada al inicio pero es adorable y necesita mucho cariño.
Es importante que quien desee adoptarla cuente con mosquiteros en ventanas para garantizar su seguridad, si deseas adoptarla escribe al Facebook de Nala&Lucca Adopciones, no te arrepentirás de llenar de pelitos y amor tu hogar. Se lleva a domicilio como parte del protocolo responsable en Ciudad de México, se requiere formato, INE y seguimiento.