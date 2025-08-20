Schneider Electric: liderazgo global en sostenibilidad y su impacto en México

Este doble reconocimiento, por segundo año consecutivo en el caso de TIME y por segunda vez en el ranking Global 100 de Corporate Knights, destaca la consolidada posición de la compañía en el ámbito de la sostenibilidad.

Desde su llegada al país en 1945, Schneider Electric ha sido un actor clave en la modernización de la infraestructura energética mexicana. Su participación en proyectos emblemáticos como la electrificación de los estadios olímpicos de 1968 marcó el inicio de una trayectoria de innovación y compromiso con el desarrollo nacional. Hoy, la empresa mantiene una visión clara hacia el futuro: acelerar la transición energética y digital del país.

El reconocimiento de TIME se basa en una rigurosa evaluación de más de 5,700 empresas a través de indicadores como emisiones de carbono, uso de energías renovables y transparencia en sostenibilidad. Schneider Electric destacó por su estrategia integral, que incluye la reducción del 25% de emisiones en su cadena de valor para 2030 y la meta de cero emisiones netas para 2050. Estos logros reflejan una cultura organizacional profundamente alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.

Por su parte, Corporate Knights valoró el desempeño de la compañía en criterios ESG, su inversión en innovación sostenible y la diversidad en su liderazgo. Además, reconoció cómo Schneider Electric vincula los incentivos ejecutivos con resultados ambientales, una práctica que refuerza su compromiso con la sostenibilidad desde la alta dirección. La empresa ha sido parte del índice Global 100 durante 14 años consecutivos, posicionándose en el top 10 en siete ocasiones.

En México, Schneider Electric ha consolidado su impacto local. Con plantas de manufactura, centros de innovación y proyectos en sectores clave como energía, industria, educación y salud, la empresa ha contribuido a construir un país más eficiente, seguro y resiliente. Su enfoque en soluciones digitales ha revolucionado la forma en que se gestiona la energía en instalaciones de todo tipo.

Schneider Electric reafirma su compromiso con México como un socio estratégico en la transformación energética. En palabras de su liderazgo global, “la sostenibilidad no es una opción, es una responsabilidad compartida”. Y en este 2025, la empresa demuestra que es posible liderar con propósito, tanto a nivel mundial como local.

MMV