No solo es Aguacatito, él es el segundo loro más viral por cantar en TikTok: "Oye Siri, pon a Chayanne" | VIDEO

¡El papá de México debería ver este video! En TikTok se está haciendo viral un tierno clip en el que un loro se declaró el fan número uno de Chayanne al hacerle saber a una bocina inteligente que su pasatiempo favorito es escuchar música del cantante, ¡y no lo culpamos!

Hace unos días se volvió viral el caso de Aguacatito, un loro que conquistó a todo TikTok por su talento vocal al interpretar canciones de Los Tigres del Norte y de Selena Quintanilla, algo que emocionó a los internautas y ahora hay un nuevo caso que ya está dando mucho de qué hablar de otro lorito que sacó sus encantos ante todo el Internet.

La usuaria de TikTok @kattiale compartió un video de menos de un minuto, pero que rápidamente se viralizó en redes sociales por lo tierno que resulta y es que en el clip se ve a un loro (del que hasta ahora desconocemos el nombre) que al estar aburrido en su jaula decide poner ambiente no solo para él, ¡sino para toda la casa!

Mientras la joven graba al ave de plumas verdes, éste comienza a pedirle a Siri que reproduzca canciones de Chayanne y la bocina obedece la orden al comenzar a reproducir uno de los clásicos del cantante: Lo Dejaría Todo. Pero esto solo es el inicio de la aventura viral de los últimos días.

¡El lorito más fan de Chayanne! (Foto: TikTok @kattiale)

Y es que luego de escuchar que hay música en casa, se escucha la voz de una mujer quien pide detener la reproducción de canciones. Allí es cuando el adorable loro reacciona con "molestia" y un poco confundido ante la indicación de su dueña, pues incluso alza todo su cuerpo para demostrar que no le gustó nada la indicación. ¡Y se pone rebelde!

Pues segundos después, comienza a hablar nuevamente para repetir la indicación de continuar con las canciones de Chayanne, también conocido como el papá de México y de América Latina.

"Oye Siri, pon Chayanne", dice el loro antes de comenzar a silbar Lo Dejaría Todo y al ver que no obedeció la orden, el ave insiste: "Oye Siri, pon Chayanne", cumpliendo así su sueño.

El video de este divertido y tierno momento se ha hecho viral en redes sociales pues pese a la negativa de su dueña de poder escuchar canciones de Chayanne, el lorito se salió con la suya y continuó con su tarde llena de alegría silvando al ritmo del cantante. El loro se convirtió en la sensación de las redes. (Foto: TikTok @kattiale)

Por supuesto, en redes sociales estllaron los comentarios celebrando la rebeldía del loro, quien es un gran admirador de Chayanne, además que otros lamentaron que no lo dejen ser feliz al ritmo del cantante; cabe destacar que unos más resaltaron que sería muy divertido que haga esto en plena madrugada.

En TikTok se leen comentarios como: