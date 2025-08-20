Mhoni Vidente comparte sus mejores predicciones y consejos EN VIVO para HOY miércoles 20 de agosto

Como cada semana, este miércoles 20 de agosto Mhoni Vidente, la más acertada de todo México, tiene preparados los mejores horóscopos, predicciones y consejos para ti en este inicio de mes: amor, salud, dinero, todo aquello que anhelas en la vida lo puedes consultar hoy a través del chat en vivo.

Desastres naturales, sismos, pandemias, política, controversias, infidelidades, tendencias, salud de famosos y el futuro de las celebridades son algunos de los temas que Mhoni Vidente aborda durante cada una de las transmisiones especiales de las que podrás ser partícipe a través de El Heraldo de México.

¿Dónde y cuándo ver a Mhoni Vidente en El Heraldo de México?

Si quieres enterarte antes que nadie de todo lo que el destino tiene en sus planes para ti y los artistas del momento en este 2025, sigue la transmisión en tiempo real del programa de Mhoni Vidente que se emite todos los miércoles a través del canal oficial de YouTube de El Heraldo de México.

Por medio de los comentarios podrás preguntarle a tu vidente favorita todas tus dudas e inquietudes, mismas que estará respondiendo totalmente en vivo con sus mejores consejos y predicciones sólo para ti. No te olvides de utilizar el hashtag #PregúntaleAMhoni para no perderte ningún detalle de todo lo que Mhoni Vidente tiene preparado para ti y sumarte a su inmensa comunidad.