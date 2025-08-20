Mhoni Vidente asegura que un huracán impactará a México próximamente

Como cada semana, este miércoles 20 de agosto Mhoni Vidente, la más acertada de todo México, tiene preparados los mejores horóscopos, predicciones y consejos para ti en este inicio de mes: amor, salud, dinero, todo aquello que anhelas en la vida lo puedes consultar hoy a través del chat en vivo.

Desastres naturales, sismos, pandemias, política, controversias, infidelidades, tendencias, salud de famosos y el futuro de las celebridades son algunos de los temas que Mhoni Vidente aborda durante cada una de las transmisiones especiales de las que podrás ser partícipe a través de El Heraldo de México.

¿Dónde y cuándo ver a Mhoni Vidente en El Heraldo de México?

Si quieres enterarte antes que nadie de todo lo que el destino tiene en sus planes para ti y los artistas del momento en este 2025, sigue la transmisión en tiempo real del programa de Mhoni Vidente que se emite todos los miércoles a través del canal oficial de YouTube de El Heraldo de México.

Por medio de los comentarios podrás preguntarle a tu vidente favorita todas tus dudas e inquietudes, mismas que estará respondiendo totalmente en vivo con sus mejores consejos y predicciones sólo para ti. No te olvides de utilizar el hashtag #PregúntaleAMhoni para no perderte ningún detalle de todo lo que Mhoni Vidente tiene preparado para ti y sumarte a su inmensa comunidad.

Muerte de presidentes

Mhoni Vidente predijo que vendrán tragedias y movilizaciones en entorno al mundo de la política, tales como golpes de estado, atentados e incluso la muerte de mandatarios.

"Se visualizan golpes de estado en Venezuela, Colombia y Perú. Se visualiza también muerte de presidentes o atentados en aviones.", dijo Mhoni Vidente.

Huracán en México

De igual forma aseguró que un intenso huracán está por hacerse presente en el territorio mexicano, mismo que cruzará el estado de Yucatán y las zonas aledañas hasta llegar al Golfo de México.

"Viene un huracán muy fuerte para nosotros en México que va cruzar todo Yucatán, Holbox, toda esa parte y entra al golfo mexicano.", comentó Mhoni Vidente.

Un huracán pasará por México, asegura Mhoni Vidente

Foto: Archivo

Accidentes en aviones

Mhoni Vidente visualizo diversos accidentes en aviones y fallas en terminales y aeropuertos debido a una intensa concentración de energía que se manifestará durante los siguientes días.