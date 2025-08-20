"Luna de Sangre" y otros eventos astronómicos sorprendentes en septiembre: ¿Serán visibles desde México?

Falta poco para que empiece septiembre. Con la llegada del mes, personas de diversas partes del mundo podrán disfrutar de múltiples eventos astronómicos. Estos incluyen eclipses solares parciales y lunares totales.

Además, este mes coincide con el final de la misión extendida de Juno, la sonda espacial de la NASA que llegó a Júpiter en 2016 y, desde entonces, ha explorado las nubes que rodean al gigantesco planeta.

La agencia estadounidense considera a esta como la primera sonda orbital en observar al planeta "tan de cerca" y ha proporcionado imágenes únicas de las tormentas que giraban alrededor de los polos de Júpiter, al igual que unos volcanes activos y lagos de lava en su luna Ío.

Conoce los eventos astronómicos más importantes que tendrán lugar en septiembre | Pixabay

¿Qué eventos astronómicos serán visibles en septiembre?

Un eclipse total de luna, conocida también como "Luna de Sangre" será el primer evento astronómico importante del siguiente mes. Las personas podrán verlo desde el 7 hasta el 8 de septiembre, cuando la Tierra se interponga entre el Sol y este satélite natural, durando más de cinco horas y con una fase total de 82 minutos, de acuerdo con información de Live Science.

Será visible para más de seis mil millones de personas que habitan en Asia y Australia Occidental. Ellos gozarán de la fase total del eclipse, mientras que las personas que viven en Europa y África alcanzarán a deleitarse con apenas una parte, puesto que finaliza a las 20:55 horas UTC (Tiempo Universal Coordinado, generalmente utilizado para determinar la hora local en todo el mundo).

El 21 de septiembre, un eclipse solar parcial será visible en Australia, Antártida, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. El sitio Time and Date especifica que los neozelandeses podrán disfrutar de este evento durante el amanecer del 22 de septiembre. Por otro lado, no será visible para los habitantes de la Ciudad de México.

Expertos de la misma página estiman que un total de 16,000.000 personas (aproximadamente el 0.20% de la población mundial) verán cualquier parte del eclipse, mientras que solo 409,000 (0.004% del total del mundo) verán al menos un 70% parcial.

Ese mismo día, Saturno estará en oposición, dando lugar al mejor momento para verlo desde la Tierra. Antes de que llegue la anhelada fecha, sus anillos brillarán como parte de un efecto conocido como Seeliger y volverán a atenuarse días después, de acuerdo con reportes de BBC Sky at Night Magazine.

El mejor momento para observar el fenómeno astronómico, de acuerdo con especialistas del medio, será el 21 de septiembre a las 01:00 horas BST (18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México). De igual manera, el 22 de este mes ocurrirá el equinoccio de septiembre.

Los equinoccios ocurren solo dos veces al año: en verano y otoño y es en este momento cuando los hemisferios norte y sur experimentan cantidades similares de día y noche.

¿Cómo fotografiar la "Luna de Sangre"?

Existen recomendaciones que sirven para fotografiar un eclipse total de luna | Pixabay

En caso de que quieras capturar una imagen durante el próximo eclipse total de Luna, el medio especializado Space.com publicó una serie de recomendaciones para obtener las mejores fotografías. Uno de los factores a tener en cuenta consiste en mantener el lente de la cámara limpio, seguido de usar valores ISO altos y mantener al satélite natural al centro de la toma.

Igualmente, es necesario contar con la velocidad de obturación correcta. Como con cualquier fotografía, encontrar el balance entre estos tres últimos factores es esencial.

Algunas de los consejos publicados por Space.com mencionan la regla "Looney 11", que consiste en configurar la apertura de la cámara en 11, para después hacer coincidir el ISO y el tiempo de exposición.