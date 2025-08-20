Estudiantes de medicina usan ChatGPT para estudiar y desatan la polémica: "Tengo miedo a que me atiendan" | VIDEO

Un grupo de estudiantes de medicina se hizo viral en TikTok por su forma de estudiar en la que para facilitarse la tarea y ahorrarse algo de tiempo, apostaron por pedirle ayuda a ChatGPT.

Sin embargo, lo que para ellos y muchos otros estudiantes representó un momento divertido porque incluso un joven estudiante regaló a la Inteligencia Artificial de ChatGPT, para otros representó un grave problema a la educación.

El debate en TikTok se encendió entre los que tomaron con humor el video y los que aseguraron que es un método más moderno de estudio y los que afirman que eso no es estudiar y que en cambio, les resta mérito a los jóvenes, quienes ya se defendieron.

Estudiante de medicina regaña a ChatGPT y lo tunden en redes por usar la IA para estudiar

Desde la cuenta de TikTok Dra. Star (@estrellaaltamiranoo) se difundió un video que desató la polémica en redes sociales, pues se muestra a un estudiante de medicina que tras no haber obtenido los resultados esperados al pedirle una tarea a ChatGPT, terminó por regañarlo.

“POV: estudiantes de medicina peleando con ChatGPT. ¿Ustedes también pelean con ChatGPT?”, se lee en el video.

Dividieron la opinión en redes sociales. (Foto: TikTok @estrellaaltamiranoo)

“A ver chat, olvídate de lo de OCR, solo hazlo con el PDF que te puse, capítulo 23, es el resumen el 1, 2 y 3; eso es lo que tienes que hacer. Ya lo habías hecho anteriormente, no sé por qué ahora la estás cagand*”, le dice el estudiante.

Tras esto, la IA de ChatGPT responde que quedó clara la indicación reiterando su tarea previa y asegurando que en esta ocasión no habrá problemas ni equivocaciones. Por supuesto, ante el momento sus amigos, también estudiantes de medicina estallaron de risa por el momento.

Si bien en un primer momento el video desató risas entre los internautas, muchos de ellos alumnos que aseguran también usan la IA para algunas tareas, pronto encendió todo un debate de si personas que se están formando como profesionales de la salud deberían de usar este tipo de herramientas como forma de estudio.

Por lo anterior, en TikTok ya se leen comentarios de todo tipo como:

Una regañada a chat y a seguirle.

No sé por qué se quejan algunos, no le está haciendo la tarea, está usando una herramienta para hacer un resumen que le sirve para estudiar. Con la montaña de temas que hay en esa carrera, optimizar el tiempo es vital y si se puede lograr el mismo resultado pero más rápido, ¿por qué no?

Y ese wey nos va operar.

El video rápidamente se viralizó. (Foto: TikTok @estrellaaltamiranoo)

Se hacía viral.

El futuro de México.

Tengo miedo a que me atiendan esos médicos.

Nuestros futuros profesionales de la salud.

¿O sea que tú me vas a atender cuando me esté muriendo?

Mientras tanto la cuenta que subió el video que desató la polémica se defendió de los ataques por usar la IA como un método de estudio.