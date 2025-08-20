Día Mundial de la Papa Frita: receta fácil, deliciosa y saludable para prepararlas en casa

Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita, una fecha especial para conmemorar al que se ha convertido en uno de los snacks favoritos de chicos y grandes alrededor de todo el mundo, así como en uno de los platillos más representativos de la gastronomía europea.

Y es que justamente esta celebración tiene su origen en Francia y Bélgica, naciones que durante años se han declarado como los auténticos creadores de las papas fritas, cuya existencia se remontaría al siglo XVIII en Paris de acuerdo con una primera versión en donde los comerciantes del Pont Neuf habrían sido los encargados de popularizar dicha presentación que se preparaba con la ayuda de sartenes y braseros usando solamente aceite para su cocción.

Sin embargo, en la versión Bélgica, la receta dictaba que las autenticas papas fritas primero debían ser freídas en aceite, para posteriormente ser sometidas a una segunda cocción en grasa, proceso que les otorgaba un termino diferente, así como un sabor más intenso.

Las papas fritas habrían sido creadas alrededor del siglo XVIII

Foto: Freepik

Papas fritas: receta saludable y baja en grasa

A pesar de su delicioso sabor, las papas fritas se distinguen por su alto contenido en grasas debido al proceso de cocción en aceite al que son sometidas para su elaboración, lípidos que pueden causar afectaciones a la salud de quienes las consumen en exceso, por lo que a continuación te compartimos una receta para que puedas prepararlas en casa de la manera más saludable posible.

Ingredientes:

1 Kg de papas

2 cucharadas de harina de maíz

media cucharadita de romero

media cucharadita de tomillo

media cucharadita de pimentón dulce

media cucharadita de ajo en polvo

media cucharadita de sal

Aceite de oliva

Modo de preparación: