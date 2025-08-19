Mujer expone infidelidad de su pareja en llamada telefónica; él le echa la culpa a sus amigos y queda como payaso

Una mujer expuso la infidelidad de su pareja en TikTok durante una llamada telefónica, y aunque el hombre trató de darle una explicación y se disculpó, solo quedó como payaso, pues ella tenía las pruebas de que la había engañado, por lo que terminaron y no quiso verlo nuevamente.

Ten cuidado o podrías ser el próximo o la próxima expuesta en TikTok, y es que recientemente se está haciendo muy popular la práctica de evidenciar a los y las infieles en redes sociales con la finalidad de que otra persona no caiga en sus enredos o simplemente para encontrar venganza.

Eso fue lo que precisamente hizo una usuaria de TikTok (@asha_aguilar) quien mostró en video la llamada telefónica que tuvo con el hombre con el que estaba saliendo para mostrar cómo reaccionó cuando ella lo cachó en la infidelidad. El video se volvió viral en cuestión de minutos y ya superó 3 millones de reproducciones y hasta salieron otras mujeres que al parecer también cayeron en sus encantos.

La mujer mostró que su ex pareja le reclamó por exponerlo pero aún así lamentó lo sucedido | Foto: TikTok @asha_aguilar

TikToker expone infidelidad de su pareja y él le echa la culpa a sus amigos

En el video compartido por la tiktoker se muestra una llamada de 15 minutos. Todo comienza cuando ella le dice que no lo podría ver ese día porque había decidido salir también con otra persona que había conocido en una app de citas, lo que él en un inicio toma como broma hasta que ella le dice "porque ya vi que entre nosotros no hay exclusividad". Él de inmediato cuestiona por qué dice eso pero ella le dice que no dará explicaciones, pues debe saber si hizo algo malo.

El sujeto, de quien no se dijo su nombre, niega en repetidas ocasiones alguna infidelidad o salir con alguien, sin embargo, ella le dice que no es ninguna sospecha y que vio lo que él le escribió a otra mujer, por lo que sabe perfectamente que está mintiendo. También le dice que se sentía muy bien con él y lamentaba la situación porque creía que tenían una linda relación, pero que después de eso no piensa seguir adelante.

El hombre le dice que le explicará aunque asegura que ella no le creerá pero aún así lo intenta. Comienza por decir que no ha salido con nadie, que solo han sido palabras pero nunca han llegado a hechos y que él y sus amigos les gusta que "encender esa vela pero sin cruzar la línea". Lo que internautas interpretaron como que le gusta coquetear simplemente. Luego se disculpó y dijo que admitía su responsabilidad y que no estaban bien esas acciones, sin especificar nada en particular.

¿Cómo descubrió la infidelidad?

La usuaria de TikTok explicó que llevaba varios meses saliendo con ese hombre, pero todo se arruinó cuando una chica que ella conocía le mandó unas capturas de pantalla en las que el sujeto le coqueteaba e incluso la invitaba a salir. En la conversación la mujer le pregunta si no tiene novia y le enseña una foto a lo que él responde que están saliendo solamente. Tras esta evidencia ella decidió definitivamente terminar la relación.

Esta es la llamada completa: