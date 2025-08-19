Llevan la fiebre mundialista a las plazas comerciales

Falta menos de un año para que la Copa del Mundo de la FIFA llene de emoción a ciudades de Estados Unidos, Canadá y México, y en muchos sitios de nuestro país ya se siente el ambiente mundialista.

Uno de ellos son las plazas comerciales, donde ya se planean activaciones, concursos y hasta sitios especiales donde podrás disfrutar la emoción de los encuentros junto a decenas de entusiastas.

“La travesía de conseguir un boleto es difícil, que si el sorteo, que es un proceso complicado, que la verdad ni aunque tengas la lana para hacerlo, es algo que toda la gente no tiene acceso. Luego puedes recurrir a comprar un boleto, ganarte un boleto del FIFA Fan Zone, pero estás hablando de trasladarte al Zócalo y solo sucede en la Ciudad de México. “El Mundial es en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, entonces quisimos construir una experiencia alrededor de eso y llevar esa oportunidad de vivir el Mundial de una manera locamente intensa como somos los mexicanos”, explica, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Eloísa Meza, directora de mercadotecnia de Grupo Gicsa.

Gratis y para toda la familia

La idea detrás de las diez zonas especiales donde podrás ver, de forma gratuita, una selección de los más de 100 partidos que se disputarán en la Copa del Mundo, es la de crear un ambiente familiar y de fiesta.

“Van a estar construidas en varias secciones. La principal, obviamente, es la pantalla gigante donde se van a transmitir la mayoría de los partidos. Sabemos que en este Mundial hay muchas más selecciones y son más de 100 partidos, vamos a buscar transmitir la mayoría. “Esa es la fan zone principal, donde está la pantalla, donde se puedan sentar todos. Va a haber una sección de alimentos y bebidas, nada de alcohol, por supuesto. Luego va a estar otra zona que la llamamos más como de expo. Y en otra parte vamos a tener actividades desde las análogas hasta las digitales”, añade Meza.

Pero no tendrás que esperar hasta junio del próximo año para disfrutar las experiencias, que serán presentadas en plazas comerciales en la Ciudad de México, Cuernavaca, Puebla, Pachuca, Cancún, Mérida y Riviera Maya, entre otras localidades, pues algunas actividades ya están en marcha.