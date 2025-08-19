Hombre descubre a su esposa en un motel con su amante: “Estas alucinando” | VIDEO

Un hombre descubrió a su esposa saliendo de un motel con su amante y grabó los hechos, aunque el tercero en discordia trató de darse a la fuga el marido alcanzó a percatarse de todo.

En el video se ve como el hombre va conduciendo un vehículo y rebasa una camioneta roja que se encuentra afuera de un motel, se estaciona y dice “aquí está”, mientras su acompañante le dice “sí es”.

La mujer le aseguró a su esposo que estaba alucinando y que estaba sola en ese lugar Foto: Facebook Noticias Mexicans

Se baja del automóvil y se ve como en la camioneta hay una mujer de copiloto, se trataría de su esposa, quien se tapa e rostro y le dice “¿Aquí estabas? Bájate, bájate a ch#$%&”, la mujer sorprendida le dice “Qué haces aquí Luis?” a lo que el hombre le refuta “Ya viste que ese wey te dejó?”.

“Venía sola, yo Luis”, asegura la esposa.

Pero su marido le asegura que su amante se acababa de bajar de la camioneta, la mujer le sostiene que se trata de una confusión pero él le exige que le de las llaves de la camioneta que sería de él y que vendría manejando su amante.

“Lárgate de mi casa y te voy a quitar a mis hijos”, amenaza el esposo.

El presunto amante iba manejando la camioneta del marido y decidió huir al ver el conflicto Foto: Facebook Noticias Mexicans

El hombre se escucha alterado y le advierte que todo se acabó entre ellos pero ella intenta detenerlo y aunque no se les ve el rostro se ve como ella lo jalonea y trata de detenerlo e incluso le dice “estas alucinando”.

“Esta fue la última vez que me la hiciste, te di todo”, le advierte el marido.

Al final de la grabación la mujer todavía le pide que piense las cosas por los niños pero el hombre le dice que eso hubiera pensado antes de serle infiel mientras se sube a la camioneta. Hasta el momento se desconoce dónde ocurrieron los hechos pero de acuerdo al Facebook Noticias Mexicanas que difunció el video, podría haber sucedido en Ciudad Juárez.