Grill Master H-E-B 2025: Pasión y sabor se encienden en el evento parrillero del año

Del 15 al 17 de agosto, los amantes de la carne y el fuego se dieron cita en el Grill Master H-E-B 2025 en Parque Santiago N.L un evento que celebra la cultura parrillera en su máxima expresión. Con su "Brasaporte" los asistentes pudieron sumergirse en una experiencia interactiva y deliciosa, explorando diversos mundos temáticos y disfrutando de un ambiente festivo.

Este evento, que tiene como corazón a los talentosos equipos de las brasas, invitó a los participantes a recorrerlos "Mundos Parrilleros", espacios diseñados para despertarlos sentidos con una oferta gastronómica única.

La atmósfera del evento se encendió aún más con la música en vivo, donde bandas locales y DJ's crearon el ambiente perfecto para complementar la experiencia gastronómica. Los asistentes bailaron al ritmo de diversos géneros, mientras disfrutaban de cada bocado y sorbo. Además, las marcas patrocinadoras ofrecieron experiencias interactivas que iban desde concursos de habilidades parrilleras hasta zonas de descanso.

Los Mundos Parrilleros incluyeron: La Botana, Carnes & Vinos, El Cerdo y sus Maravillas, BBQ & Whiskyby Glenlivet, Noreste y Tacos& Chescos by Joya, cada uno ofreciendo un menú distintivo para deleitara los paladares más exigentes.

El "Brasaporte" fue la clave para una experiencia interactiva en el Grill Master H-E-B 2025. Al obtenerlo, los asistentes pudieron iniciar un recorrido por los ocho "Mundos Parrilleros". Cada vez que visitaban una de estas islas del sabor disfrutaban de su oferta y podían conseguir un sello en su "Brasaporte".

Aquellos que lograron recolectar los ocho sellos al completar el recorrido, tuvieron acceso a la "Tienda Soy Parrillero", donde podían ganar increíbles sorpresas. Entre los premios se encontraban productos oficiales de la Sociedad Mexicana de Parrilleros (SMP) y carbón de edición especial que venía con regalos adicionales en su interior.

Todo esto, sumado al aroma inconfundible de la carne asada y la camaradería entre los presentes, hizo del Grill Master H-E-B 2025 un festival inolvidable para todos los sentidos

