¿Como Netflix? Automotriz lanza suscripción para desbloquear más potencia para modelos eléctricos

La revolución de los pagos por suscripción ha llegado a lugares insospechados, y uno de ellos son dos nuevos modelos de auto, los cuales se venderán con la opción de desbloquear todo su poder si se realiza un pago mensual.

Y es que los modelos eléctricos ID3 Pro e ID3 Pro S de la armadora alemana Volkswagen saldrán con un motor de hasta 201 caballos de fuerza, pero si quieres desbloquear todo su poder, que llega hasta los 228 caballos de fuerza, deberás pagar una suscripción adicional de 400 pesos al mes o 4,000 pesos al año.

Este proyecto se lanzó por primera vez hace algunas semanas en el Reino Unido, donde la medida ha causado comentarios encontrados, pues si bien el precio del auto es relativamente menor al de un deportivo, la idea de pagar una suscripción después de comprar el carro es algo que no ha gustado.

“Ofrecerle más potencia a los clientes no es nada nuevo, históricamente muchos vehículos a gasolina o diésel se ofrecen con motores del mismo tamaño, pero con la posibilidad de tener más potencia. Estos tradicionalmente son de una categoría más alta y más caros. “Si los clientes desean tener una experiencia de manejo más deportiva, ahora tienen una alternativa dentro de la vida útil del vehículo, en lugar de hacer un desembolso adicional al costo del auto”, explicó la compañía mediante un comunicado de prensa.

La armadora señaló que no será posible aumentar la potencia de sus vehículos de forma no oficial, pues esto haría que la garantía del auto quedara automáticamente cancelada y se expondrían a demandas por parte de la empresa.

Un estándar en la industria

Lo cierto es que la idea de la armadora alemana no es algo nuevo, pues algunos vehículos de alta gama han optado por opciones de renta para incrementar las características de lujo en ciertos modelos.

Uno de los ejemplos más recientes es BMW, que ofrecía un paquete que permitía calentar los asientos por un pago mensual adicional, o la armadora eléctrica Polestar, la cual también ofrece mejoras de desempeño por un pago.