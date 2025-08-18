"Lord Trolebús", joven ocupa dos asientos y causa indignación en redes | VIDEO

Las redes sociales son semillero de videos que se vuelven virales, en ellas podemos encontrar momentos que generan indignación entre los usuarios de las mismas, en muchas ocasiones por el actuar irracional de personas que usan el transporte público, así pasó con este joven identificado como "Lord Trolebús".
Y fue identificado de esa manera porque en el transporte público optó por sentarse y colocar su mochila en el haciendo de junto, justificando que había pagado doble pasaje por lo que tenía derecho a "sentar" su mochila. Todo ocurrió en la estación Perisur del Trolebús, un transporte muy usado en la Ciudad de México.
Si querías un lugar privada, pues agarra un transporte de aplicación, un taxi o un Uber, si tan pudiente eres...no estoy diciendo que sea pudiente, al acercarme a la unidad le indiqué a la conductora que iba a pagar doble para poder hacer uso de los dos (refiriéndose a los asientos).
"Lord Trolebús" asegura que pagó doble pasaje y divide opiniones en redes
Mientras que el joven argumenta que pagó doble pasaje para poder hacer uso de los dos asientos, otro usuario de Metrobús asegura que es una decisión desconsiderada con las demás personas, pues hay más pasajeros que tienen intención de sentarse y no lo pueden hacer porque él tiene puesta ahí su mochila.
Otros pasajeros se suman al reclamo, incluso dicen que irán con el juez cívico para que él decida cuál es la medida adecuada. Y una persona incita a una joven para que se pase y se siente en el lugar que tiene apartado "Lord Trolebús. Hay que destacar que en todo momento este joven mantuvo una actitud tranquila y no cayó en provocaciones.
Acto seguido la joven pasa para sentarse, levanta la mochila y se la entrega, al tiempo que él asegura que es una "violación a sus derechos" pues no hay una ley que le prohíba pagar doble pasaje para irse en dos asientos. Para ese momento ya se sumaron más personas que dividen opiniones.
"Lord Trolebús" divide opiniones en redes sociales
Desde luego que los comentarios no se hicieron esperar en la publicación del video en la red social X, antes Twitter, donde el video publicado este 18 de agosto suma casi 92 mil reproducciones y más de 300 comentarios entre los que hay personas que apoyan su postura, mientras que otros la rechazan.
- Pues sí. Si pagas doble siento yo que está en su derecho. ¿Pero sí se puede pagar doble en el trole? Me acuerdo en las combis, cuando usaba claro está, que si había raza que decía: pago dos asientos, y ya no subían otro pasaje para irse bien a toda madre.
- Una cosa es pagar pasaje y otra equipaje. y como en los transportes públicos no se cobra el equipaje por eso la gente se sube con todo tipo de bultos y menajes. Los asientos son para personas no para carga. si el usuario paga doble pasaje eso no incluye carga.
- El vato pagó dos lugares, que bien pudieron ser para estar de pie también. Subió primero que los demás y se apañó ambos, pues no es lo correcto tal vez pero creo que tiene razón.
- Maravillosa la jovencita qué felizmente usa el lugar que ocupaba incorrectamente la mochila del personaje … aplausos a ella también.
- Sí pagó el otro lugar, puede acostarse, cederlo a una persona, poner su mochila o lo que se le pegue la gana. El subió primero.
- Uno no paga por un lugar, paga por poder transportarse idealmente sentado, pero no por yo pagar un pasaje voy a irle a pedirle a una persona que se levante solo porque me quiero ir sentado. Es sentido común.