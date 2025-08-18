"Lord Trolebús", joven ocupa dos asientos y causa indignación en redes | VIDEO

Las redes sociales son semillero de videos que se vuelven virales, en ellas podemos encontrar momentos que generan indignación entre los usuarios de las mismas, en muchas ocasiones por el actuar irracional de personas que usan el transporte público, así pasó con este joven identificado como "Lord Trolebús".

Y fue identificado de esa manera porque en el transporte público optó por sentarse y colocar su mochila en el haciendo de junto, justificando que había pagado doble pasaje por lo que tenía derecho a "sentar" su mochila. Todo ocurrió en la estación Perisur del Trolebús, un transporte muy usado en la Ciudad de México.

Si querías un lugar privada, pues agarra un transporte de aplicación, un taxi o un Uber, si tan pudiente eres...no estoy diciendo que sea pudiente, al acercarme a la unidad le indiqué a la conductora que iba a pagar doble para poder hacer uso de los dos (refiriéndose a los asientos).

uD83DuDE8EuD83DuDCF1 Un usuario de TikTok compartió un video que generó debate: en la estación Perisur, una persona ocupaba dos lugares dentro del trolebús, argumentando que había pagado doble pasaje.



El hecho dividió opiniones entre quienes lo consideraron injusto y quienes defendieron su…

"Lord Trolebús" asegura que pagó doble pasaje y divide opiniones en redes

Mientras que el joven argumenta que pagó doble pasaje para poder hacer uso de los dos asientos, otro usuario de Metrobús asegura que es una decisión desconsiderada con las demás personas, pues hay más pasajeros que tienen intención de sentarse y no lo pueden hacer porque él tiene puesta ahí su mochila.

Otros pasajeros se suman al reclamo, incluso dicen que irán con el juez cívico para que él decida cuál es la medida adecuada. Y una persona incita a una joven para que se pase y se siente en el lugar que tiene apartado "Lord Trolebús. Hay que destacar que en todo momento este joven mantuvo una actitud tranquila y no cayó en provocaciones.

La joven que se sentó en el lugar apartado expresa una sonrisa al salirse con la suya. Foto: Captura de pantalla.

Acto seguido la joven pasa para sentarse, levanta la mochila y se la entrega, al tiempo que él asegura que es una "violación a sus derechos" pues no hay una ley que le prohíba pagar doble pasaje para irse en dos asientos. Para ese momento ya se sumaron más personas que dividen opiniones.

"Lord Trolebús" divide opiniones en redes sociales

Desde luego que los comentarios no se hicieron esperar en la publicación del video en la red social X, antes Twitter, donde el video publicado este 18 de agosto suma casi 92 mil reproducciones y más de 300 comentarios entre los que hay personas que apoyan su postura, mientras que otros la rechazan.