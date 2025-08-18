Joven intenta reconquistar a su ex con flores El Patrón y fracasa al descubrir que ya tiene novio: "No me lo esperaba" | VIDEO

¡Otra decepción amorosa a la lista! Un nuevo video de Flores El Patrón Monterrey se está haciendo viral en TikTok y esta vez no por la peculiar forma de entregar un arreflo floral, sino más bien porque la entrega no se pudo completar ya que la chica que recibiría el detalle, ¡ya estaba con un nuevo novio!

A través de la cuenta de TikTok de Flores El Patrón Monterrey se compartió el delicado y tenso momento en el que la mujer que graba la entrega del ramo le hace saber a un joven y al propio personaje que la entrega no se podrá realizar por solicitud de la joven que se llevaría la sorpresa.

"Dice que no se puede hacer la entrega porque ahí está su pareja, con su pareja", dijo la mujer que graba los videos virales.

Falló su sorpresa. (Foto: TikTok @elpatronmtynl)

Aunque ella explicó que le había preguntado por qué no se podía quedar con el detalle, el joven que pagó por el arreglo de flores insistió en que si al menos la muchacha había salido a abrir la puerta, pero la respuesta fue la misma: estaba ocupada con su nuevo amor.

Cabe destacar que la miujer también le detalló que ofreció únicamente dejar el regalo sin todo el show que se suele hacer en estas entregas virales de Flores El Patrón Monterrey; sin embargo, insistió en que la respuesta fue no. Entonces, el ex novio de la joven se sinceró sobre su estado actual y reveló que llevaban semanas sin hablar.

"No me lo esperaba. Tenía como unas dos semanas que no hablábamos", dijo el joven y segundos después el video se cortó.

Hasta el momento esto es todo lo que se sabe sobre la entrega y un corazón roto; sin embargo, la cuenta oficial de TikTok de Flores El Patrón Monterrey declaró que la persona que los contrató dio la autorización de subir este momento fallido de una reconciliación.

Las flores se quedaron sin dueña. (Foto: TikTok @elpatronmtynl)

"Soldado caído. Entrega sale mal. El video está autorizado por el patrón (la persona que nos contrató)", escribieron en su video viral.

Por otro lado, hay que aclarar que se desconocen más detalles sobre la relación sentimental que sostenían estas dos personas, aunque en redes sociales ya comenzaron a circular algunas teorías y especulaciones de lo que pasó entre la ex pareja.

Cabe destacar que tras hacerse viral el video exacto del momento en el que el joven se quedó sin la oportunidad de una reconciliación con su ex, en redes le dejaron mensajes como: