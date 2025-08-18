En estos países EVITAN de esta manera que nazcan hombres lobo

En todo el mundo, existen leyes o normas que parecen ancladas más en el folclor o en las supersticiones que en funciones prácticas. Una de las más llamativas es la llamada Ley del séptimo hijo, vigente en Argentina y Chile a nivel legal, y como costumbre informal en Paraguay.

Esta norma determina que las personas que radiquen en las naciones australes tienen el derecho de solicitar que el mismísimo Presidente de la nación sea el padrino de su séptimo hijo, para evitar que sobre el niño pese una maldición que lo convierta en hombre lobo.

Aunque parezca extraño, esta norma, reglamentada durante la presidencia de Juan Domingo Perón en la Argentina y firmada en 2002 en Chile, parece responder a una oscura costumbre local.

De acuerdo con historiadores locales, durante los siglos 17 y 18 en algunas localidades fronterizas entre Paraguay y Argentina, algunas personas solían matar a golpes al séptimo hijo, siempre que naciera varón, para evitar la maldición del lobizón, es decir, que se convirtiera en hombre lobo.

Para evitar muertes innecesarias, se estipuló que la máxima autoridad, en este caso el Presidente de la República, tomara a su cargo el padrinazgo del niño, quedando con esto bautizado ante la Iglesia y protegido por la ley.

Si bien es evidente que no han existido casos de licantropía en la región desde hace siglos, la tradición permaneció hasta que, a principios de la década de los 70, Perón formalizó la tradición.

¿Qué beneficios tiene el padrinazgo presidencial?

Además de evitar que el séptimo hijo se convierta en hombre lobo, la Ley de Padrinazgo presidencial en Argentina tiene otros beneficios, como becas completas para que el niño beneficiado estudie primaria y secundaria.

Para solicitar el padrinazgo presidencial, las normas son bastante parecidas en los tres países: la pareja tiene que mantener un buen comportamiento social, el niño o niña debe ser el séptimo y no acudir aún a la escuela. En Argentina, además, se pide que no haya sido bautizado antes y para solicitarlo no hay límite de edad.